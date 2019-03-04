"Fiyatlar, tanzim satışlar sayesinde bir haftada düştü"

NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlar sayesinde sadece Ankara, İstanbul'un değil, Niğde'nin Nevşehir'in her yerin fiyatları bir haftada düştü. Biz fiyatları düşürünce marketlerde manavlarda pazarlarda fiyat düştü." dedi.

Pakdemirli, Yeşilgölcük Beldesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yaklaşan yerel seçimlere değinen Pakdemirli, 24 Haziran'da AK Parti'nin 2023'e kadar iktidarda olması için vatandaşların vize verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Başkanlık sistemine geçtik. Henüz bunun etkilerini görmediniz ama artık size daha iyi hizmet etmenin bir yolu. Koalisyon üretmeyen bir sistem istiyorduk. 1970'li yıllarda temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunu sırayla karneyle alıyorduk. 1980'li yıllarda Özal'ın gelmesiyle Türk milleti hakikaten prangalarını kırdı. Türkiye artık ileriye bakan güzel bir ülkeydi. Ama 1990'lara geldiğinde ne yazık ki Türkiye koalisyonlarla tekrar tanıştı. Üç dört gün önce 28 Şubat'tı. Postmodern darbeyi unutmamamız, unutturmamamız lazım. AK Parti'yi kapatma davalarını, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbesini, darbe girişimini, ekonomik taarruzu unutturmamamız gerekiyor. 15 senedir, vatandaş iktidarın arkasında durdu. Bu süreçte Türkiye'yi istikrarsızlaştırılmaya çalıştılar. Türkiye'nin istikrara, iyi yönetilmeye vatandaşın derdiyle dertlenen bir yönetime ihtiyacı var. Vatandaşın derdini çözmeye çalışan bir iktidara ihtiyacı var."