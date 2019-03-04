HABER

"Fiyatlar, tanzim satışlar sayesinde bir haftada düştü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tanzim satışlar sayesinde sadece Ankara, İstanbul'un değil, Niğde'nin Nevşehir'in her yerin fiyatları bir haftada düştü. Biz fiyatları düşürünce marketlerde manavlarda pazarlarda fiyat düştü" - "Üretim ve stokumuz yeterli olduğu müddetçe biz asla patates üreticimizi üzmeyiz"

NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlar sayesinde sadece Ankara, İstanbul'un değil, Niğde'nin Nevşehir'in her yerin fiyatları bir haftada düştü. Biz fiyatları düşürünce marketlerde manavlarda pazarlarda fiyat düştü." dedi.

Pakdemirli, Yeşilgölcük Beldesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yeşilgölcük Belde Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yaklaşan yerel seçimlere değinen Pakdemirli, 24 Haziran'da AK Parti'nin 2023'e kadar iktidarda olması için vatandaşların vize verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Başkanlık sistemine geçtik. Henüz bunun etkilerini görmediniz ama artık size daha iyi hizmet etmenin bir yolu. Koalisyon üretmeyen bir sistem istiyorduk. 1970'li yıllarda temel ihtiyaç maddelerinin birçoğunu sırayla karneyle alıyorduk. 1980'li yıllarda Özal'ın gelmesiyle Türk milleti hakikaten prangalarını kırdı. Türkiye artık ileriye bakan güzel bir ülkeydi. Ama 1990'lara geldiğinde ne yazık ki Türkiye koalisyonlarla tekrar tanıştı. Üç dört gün önce 28 Şubat'tı. Postmodern darbeyi unutmamamız, unutturmamamız lazım. AK Parti'yi kapatma davalarını, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık darbesini, darbe girişimini, ekonomik taarruzu unutturmamamız gerekiyor. 15 senedir, vatandaş iktidarın arkasında durdu. Bu süreçte Türkiye'yi istikrarsızlaştırılmaya çalıştılar. Türkiye'nin istikrara, iyi yönetilmeye vatandaşın derdiyle dertlenen bir yönetime ihtiyacı var. Vatandaşın derdini çözmeye çalışan bir iktidara ihtiyacı var."

Pakdemirli, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının birleştirilmesiyle toprağın ve suyun birlikte yönetilir hale geldiğini aktararak, bundan sonra çiftçilerin daha iyi hizmet alacağını, son ekonomik taarruzda maliyetleri artan çiftçinin sorunlarını mümkün mertebe çözmeye çalıştıklarını anlattı.

- Tanzim satışlar

Tanzim satışlara değinen ve bunun ihtiyaçtan doğduğunun altını çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Devlet sahaya iner mi? İnmez. Bu kooperatiflerin, birliklerin işidir ama biz mecbur kaldık, sahaya indik. Tanzim satışlar sayesinde sadece Ankara, İstanbul'un değil, Niğde'nin Nevşehir'in her yerin fiyatları bir haftada düştü. Biz fiyatları düşürünce marketlerde, manavlarda, pazarlarda fiyat düştü. Bir tarafta üreticimiz 3 liraya satarken İstanbul'daki Ayşe Teyzemiz 11-12 liraya yiyordu. Bu hak mıydı? Değildi. O yüzden biz de dedik ki siz madem böyle yapıyorsunuz, bu kadar haksız yere para kazanan var, benim üreticim eziliyor. Ben üreticiden tüketiciye direkt koyarım, üreticimiz belki aynı fiyata satar ama daha bereketli olur."

Türkiye'nin bazı durumlarda ithalat yaptığına da değinen Bekir Pakdemirli, "Afet, sel olur Türkiye ithal etmek zorunda kalırsa bazı şeyler yapabilir. Bunları da çok da kafaya takmamamız lazım. Soğanların içi çürüdü sıkıntı oldu. Eğer bugün ithalatı yapmamış olsaydık sofralarımızda soğan olmayacaktı. Bu anlamda üretim ve stokumuz yeterli olduğu müddetçe biz asla patates üreticimizi üzmeyiz." ifadelerini kullandı.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir ve çok sayıda partili katıldı.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Kumluca'da denizde hortumKumluca'da denizde hortum
'Melih Gökçek'in oyuna talibim''Melih Gökçek'in oyuna talibim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Yeşilgölcük

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.