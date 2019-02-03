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Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bursa’da teleferikle Uludağ’a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler uzun bir kuyruk oluşturdu.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin Uludağ’a çıkmak için kullandığı teleferikte hafta sonu olması ve yapılan indirim nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Uludağ'a gitmek isteyenler, yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Bilet fiyatları yerli turistler için gidiş dönüş 75 liradan 38 liraya düşünce izdiham oluştu.
Özellikle farklı illerden gelen vatandaşlar, güzel havada Uludağ’a çıkmak için saatlerce sıra bekledi.
Uzun kuyrukların oluştuğu teleferikte kuyruğun ucu sokağa kadar taştı.
Uludağ’a kar görmek için çıktıklarını ifade eden ziyaretçiler, “Hafta sonu hava güzel olunca biz de Uludağ’a çıkarak değerlendirmek istedik.
Aşırı yoğunluk var, saatlerdir sırada bekliyoruz. Uludağ’a çıkıp kayak yapıp kar göreceğiz” dediler.
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Uludağ Bursa turist

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