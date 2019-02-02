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Fiyatlar yüksek olunca semt pazarları boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da meyve ve sebze fiyatlarının yüksek olması nedeniyle semt pazarları boş kaldı.Son dönemlerde meyve ve sebze fiyatlarının hızla yükselmesi satıcı ve tüketicileri etkilemeye devam ediyor.

Diyarbakır’da meyve ve sebze fiyatlarının yüksek olması nedeniyle semt pazarları boş kaldı.
Son dönemlerde meyve ve sebze fiyatlarının hızla yükselmesi satıcı ve tüketicileri etkilemeye devam ediyor. Yüksek fiyattan aldıkları ürünleri kar payı koyarak satan esnaf, durumun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken vatandaşlar da geldikleri pazarlardan elleri boş dönmeye başladı. Fahiş fiyatlar nedeniyle zorunlu ürünleri alabilen vatandaşlar, özellikle kış aylarında yetişen ürünlerin pahalı olmasından şikayetçi.
Diyarbakır’da, halden aldığı ürünleri küçük bir kar payı ile pazarda satan esnaflardan Ali Durmuş, pazarın durumunun hem kendileri hem de vatandaşlar açısından iyi olmadığını söyledi. Fiyatların stokçular tarafından arttırıldığını düşündüklerini kaydeden Durmuş, "Fiyatların artması ile ilgili herkes bir şey anlatıyor, stokçuların fiyatları yükselttikleri konuşuluyor ama bize de sel, hortum, doğal afetlerden dolayı yükseldiğini söylüyorlar. Stokçuların bahanesi sel ve doğal olaylar. Ispanağın bu mevsimde normalde kilogram fiyatı 2-3 lira arasında değişiyor fakat bugün 6 liraya satılıyor. Alışverişe gelen vatandaşlar bize sitem ediyor, biz de aynı durumdayız, sattığımız ürünleri eve götüremiyoruz. Meyve ve sebzelerin ucuz olduğu zaman faydaları vardı, vatandaşların, bizim herkesin yüzü gülüyordu. Şu anda kimse gülemiyor" dedi.
Esnaf Erkan Aydemir de, satışların çok düştüğünü, pazarların boş kaldığını söyledi. Pazar ile market zincirleri arasında da uçurum olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Bazı günler ciromuz 5-6 bin liraya kadar çıkıyordu. Şu anda günlük bin 500-2 bin civarında. Marketlerde salatalık 8 lira, patlıcan 20 lira, kabak 9 lira ama burada fiyatlar yarıdan daha az. Fiyatların bu kadar yüksek olmasına anlam veremiyorum" diye konuştu.
Pazarda alışveriş yapan Şirin Hasanhan ise, fiyatların el yaktığından şikayetçi. Pazardan hiçbir ürün alamadıklarını kaydeden Hasanhan maydanozun bile 2 liraya çıktığını, elleri boş evlerine döndüklerini söyledi.

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