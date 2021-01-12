HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı

Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı

12.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı

Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep’te hırsızlık olayları arttı.

Yükselen sıvı yağ fiyatları ile birlikte Gaziantep’te hırsızlık olayları arttı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayları ile ilgili polis operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı.
Yükselen sıvı yağ fiyatlarının yükselmesinin ardından Gaziantep’in Nizip ilçesinde sıvı yağ hırsızlığı da arttı. Hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıvı yağların çalındığı anları kayda alan güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir depoda bulunan motosikletin dışarı çıkarılarak götürülmesi ve bir marketin önünde bulunan 2 adet 5 kilogramlık yağ bidonunun çalınması yer aldı. Ekipler anbean kameralara yansıyan hırsızlık olaylarının ardından yürüttüğü operasyonlarda, A.Y., İ.H.A., İ.H.N.K., M.Ç. ve H.Ö. isimli şahısları gözaltına alırken, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi

Fiyatlar yükseldi sıvı yağ hırsızlığı arttı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
5 yıl sonra gelen teklifle şoke oldular! Konu yargıya taşındı5 yıl sonra gelen teklifle şoke oldular! Konu yargıya taşındı
16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Açık lise diploması alma 2021... AÖL diploma 2021 ne zaman ve nasıl alınır? 2021 Açıköğretim lisesi geçici mezuniyet belgesi alınır mı?

Açıköğretim lisesi diplomaları nasıl alınır?

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İntihar edeceğini söyleyip taksiye binen adama, polisi görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Karşısında görünce şaşırdı: Beni eve götür moruk

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da ByLock operasyonu! Gözaltılar var

Kazan Köprüsü yıllar sonra gün yüzüne çıkartıldı

Kazan Köprüsü yıllar sonra gün yüzüne çıkartıldı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaşlı adama çarpıp öldürdü

Dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı böyle öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.