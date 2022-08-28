HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti! "Resmen kul hakkı"

Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti! "Resmen kul hakkı"

28.08.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belgrad Ormanı, İstanbul'da özellikle hafta sonları vatandaşların vakit geçirmek için en çok tercih ettiği adreslerden biri. Ancak kimi sürücüler giriş ücretini vermekten kaçınmak için sıra dışı yöntemlere başvuruyor. Çıkış kapısında yer alan kapanların üzerine araba paspası atan ya da ayağı ile basarak kaçak giriş yapan sürücülere tepki gösteren vatandaşlar da var.

Fiyatları çok bulunca başvurdukları yöntem 'pes' dedirtti! "Resmen kul hakkı"

Belgrad Ormanı'na kaçak giriş yapanlar kameraya yansıdı! Ormanın çıkış kapısında görevli bulunmamasını fırsat bilen bazı sürücüler hem arabalarının lastiklerine zarar verme hem de başka sürücüleri riske atma pahasına ücret vermeden giriyor. Ormandan çıkış yapan Kamer Urunay bu yöntem için "Ahlaki boyut anlamında yanlış, resmen kul hakkı" derken Emre Sungur ise "90 lira için değmez, lastik çok daha pahalı" şeklinde değerlendirme yaptı.

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto1

EN ÇOK MOTOSİKLETLİLER YAPIYOR

Hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenlerin adresi Belgrad Ormanı oldu. Belgrad Ormanı'na otomobiliyle gelenlerden 30 lira, minibüsle gelenlerden 90 lira, motosikletiyle gelenlerden ise 22 lira ücret alınıyor. Ancak araçlarıyla gelenlerin bazıları ormana girişte alınan ücreti ödememek için ilginç yöntemler buldu.

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto3

Bazı sürücüler, Belgrad Ormanı'nın çıkış kapısındaki kapanların üzerine paspas atarak ya da ayakları ile basarak etkisiz hale getirerek ücretsiz giriş yapıyor. Daha çok motosiklet sürücüleri bu yönetimi kullanırken, kaçak yollarla girenlerin arasında hatlı minibüs ile gelenlerin olduğu da görülüyor. Çıkış kapısında herhangi bir görevli bulunmayan Belgrad Ormanı'na kaçak giriş yapanlar hem kendi lastiklerine zarar veriyor hem de ters yönden giderek diğer sürücüleri riske atıyor. 

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto4

Öte yandan giriş yapan minibüstekilerin, kapan üzerine araba paspası koyarak geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Kaçak yolla ormana girmeye çalışan bir motosikletliye ise otopark görevlisi uyardı. 

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto5

"LASTİK ÇOK DAHA PAHALI" 

Belgrad Ormanı'ndan çıkış yapan Kamer Urunay "Girişte 30 lira ödedim. 30 liraya bu yaptıkları değmez. Benim için ters, ben yapmam şahsen. Yapanlar var ama çok yanlış. Ahlaki boyut anlamında yanlış, resmen kul hakkı" dedi.

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto6

Belgrad Ormanı'ndan aracıyla çıkış yapan Emre Sungur ise "90 lira ödedim. 90 lira için değmez, lastik çok daha pahalı. Geçen 4 lastiğe 13 bin lira verdim. Kim yapıyor görmedim ama ben hayatta yapmam" diye konuştu. 

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto7

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto8

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto9

belgrad-ormanina-giris-ucreti-vermek-istemeyenlerin-kapan-oyunu_8842_dhaphoto10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdıRize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı
Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktıEdirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı
Vatandaştan Kılıçdaroğlu çıkışı! Akşener önce sustu sonra bakın ne cevap verdiVatandaştan Kılıçdaroğlu çıkışı! Akşener önce sustu sonra bakın ne cevap verdi
Anahtar Kelimeler:
Belgrad ormanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Ortalık karıştı! Jesus sezon sonu ayrılıyor... İşte yeni adresi...

Tatil için gittiği Zonguldak'ta denize girdi! Başı şişmeye başladı...

Tatil için gittiği Zonguldak'ta denize girdi! Başı şişmeye başladı...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı!

19 yaşındaki Beyzanur'un hastalığı 14 yıl sonra ortaya çıktı

19 yaşındaki Beyzanur'un hastalığı 14 yıl sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.