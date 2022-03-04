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Fiyatları merak ediliyordu: Samsung Galaxy S22 serisi, Türkiye’de ön satışa sunuldu! İşte Galaxy S22'lerin fiyatları

04.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy S22 ailesini 9 Şubat'ta düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmuştu. Tüm özellikleri paylaşılan Galaxy S22 ailesinin Türkiye fiyatları ise o gün aktarılmamıştı. Bu, Samsung Galaxy S22'nin Türkiye fiyatının, Galaxy S22 Plus'ın Türkiye fiyatının ve aynı zamanda Galaxy S22 Ultra'nın Türkiye fiyatının merak edilmesine neden olmuştu. Nitekim Samsung Galaxy S22 serisinin Türkiye'de ön satışa sunulmasıyla fiyatlar da belli oldu.

Fiyatları merak ediliyordu: Samsung Galaxy S22 serisi, Türkiye’de ön satışa sunuldu! İşte Galaxy S22'lerin fiyatları

Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatları merak edilirken, Samsung, yeni S serisi akıllı telefon modellerini Türkiye'de ön satışa sundu. Böylece Türkiye'de Galaxy S22'nin fiyatı ile Galaxy S22 Plus'ın fiyatı, aynı zamanda Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı belli olmuş oldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S22, GALAXY S22+ VE GALAXY S22 ULTRA'NIN FİYATLARI

Samsung'un resmi sitesindeki bilgilere göre, Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatları şöyle;

  • Samsung Galaxy S22 - 128 GB: 14.499 TL
  • Samsung Galaxy S22 Plus - 128 GB: 18.999 TL
  • Samsung Galaxy S22 Plus - 256 GB: 19.999 TL
  • Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB: 22.999 TL
  • Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB: 23.999 TL
  • Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB: 24.999 TL

Galaxy S22 Ultra

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Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Mart Cuma günü 00.00 itibarıyla başlayan ön satışlar, 13 Mart Pazar günü 23:59’a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Türkiye
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