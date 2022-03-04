Fiyatları merak ediliyordu: Samsung Galaxy S22 serisi, Türkiye’de ön satışa sunuldu! İşte Galaxy S22'lerin fiyatları

Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatları merak edilirken, Samsung, yeni S serisi akıllı telefon modellerini Türkiye'de ön satışa sundu. Böylece Türkiye'de Galaxy S22'nin fiyatı ile Galaxy S22 Plus'ın fiyatı, aynı zamanda Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı belli olmuş oldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S22, GALAXY S22+ VE GALAXY S22 ULTRA'NIN FİYATLARI

Samsung'un resmi sitesindeki bilgilere göre, Samsung Galaxy S22 ailesinin fiyatları şöyle;

Samsung Galaxy S22 - 128 GB: 14.499 TL

Samsung Galaxy S22 Plus - 128 GB: 18.999 TL

Samsung Galaxy S22 Plus - 256 GB: 19.999 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB: 22.999 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB: 23.999 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB: 24.999 TL

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Mart Cuma günü 00.00 itibarıyla başlayan ön satışlar, 13 Mart Pazar günü 23:59’a kadar sürecek.

