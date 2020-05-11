Fiyatları şaşırtıcı: Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Realme Narzo 10 ve Realme Narzo 10A aslında ilk defa duyduğumuz isimler değil. Zira, Realme koronavirüs salgını olmasaydı mart ayında düzenleyeceği lansmanda her iki telefonun da tanıtımını yapacaktı. İki aylık gecikmenin ardından nihayet bugün Realme Narzo 10 ve Narzo 10A serisi sahneye çıktı. Dilerseniz Realme Narzo 10 ile başlayalım.
Realme Narzo 10 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla çentiğe sahip ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G80 işlemcisi, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı yer alıyor. Realme Narzo 10 gücünü 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.
Narzo 10'un kameralarına geçelim. Realme Narzo 10'da dörtlü bir kamera kurulumunu tercih etmiş. bu yapının en büyük halkası, 48 MP çözünürlüğünde. Diğer 3 kamera ise sırasıyla 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Şimdi sıra Realme Narzo 10A'da.
Realme Narzo 10A, Narzo 10 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Her iki telefonu birbirinden ayıran özellikler ise donanım tarafında karşımıza çıkıyor. 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ekrana ek olarak, MediaTek Helio G70 işlemcisi ve 3GB RAM Narzo 10A'da yer alıyor. Depolama birimi ise 64GB olmasına rağmen MicroSD kart desteği ile 256GB'a kadar arttırılabiliyor.
Narzo 10A'nın kameraları da Narzo 10'a göre oldukça farklı. Buna bağlı olarak, Narzo 10A'nın arka tarafında dörtlü değil, üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kameralardan 12 MP (ana kamera) + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. 5 MP çözünürlüğündeki ön kamera da tatminkar selfie'ler çekmeye izin veriyor. Narzo 10A, hızlı şarj desteği olmayan 5000 mAh değerinde bir pile sahip. Bunun bir eksi olduğunu söylemek gerek. Şimdi her iki telefonun fiyatlarına geçelim.
Realme 10 fiyatı 11,999 rupi (yaklaşık 1130 TL) olarak belirlendi. Narzo 10A ise 8,499 rupiden (yaklaşık 790 TL) satışa sunulacak. Narzo 10 18 Mayıs'tan itibaren, Narzo 10A ise 22 Mayıs'tan itibaren satın alınabilecek. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.
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