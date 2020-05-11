HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatları şaşırtıcı: Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Fiyatları şaşırtıcı: Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 14:05 | Son Güncelleme

Realme, yeni akıllı telefonları Realme Narzo 10 ve Realme Narzo 10A'yı duyurdu. Realme Narzo 10 ve Narzo 10A, özelliklerine rağmen uygun sayılabilecek satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Peki Narzo 10 serisinin özellikleri neler? fiyatı ne kadar?

Fiyatları şaşırtıcı: Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Realme Narzo 10 ve Realme Narzo 10A aslında ilk defa duyduğumuz isimler değil. Zira, Realme koronavirüs salgını olmasaydı mart ayında düzenleyeceği lansmanda her iki telefonun da tanıtımını yapacaktı. İki aylık gecikmenin ardından nihayet bugün Realme Narzo 10 ve Narzo 10A serisi sahneye çıktı. Dilerseniz Realme Narzo 10 ile başlayalım.

REALME NARZO 10 ÖZELLİKLERİ

Realme Narzo 10 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla çentiğe sahip ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G80 işlemcisi, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı yer alıyor. Realme Narzo 10 gücünü 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Realme Narzo 10 kamera

Narzo 10'un kameralarına geçelim. Realme Narzo 10'da dörtlü bir kamera kurulumunu tercih etmiş. bu yapının en büyük halkası, 48 MP çözünürlüğünde. Diğer 3 kamera ise sırasıyla 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Şimdi sıra Realme Narzo 10A'da.

REALME NARZO 10A ÖZELLİKLERİ İLE BİZLERE NELER SUNUYOR?

Realme Narzo 10A, Narzo 10 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Her iki telefonu birbirinden ayıran özellikler ise donanım tarafında karşımıza çıkıyor. 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde ekrana ek olarak, MediaTek Helio G70 işlemcisi ve 3GB RAM Narzo 10A'da yer alıyor. Depolama birimi ise 64GB olmasına rağmen MicroSD kart desteği ile 256GB'a kadar arttırılabiliyor.

Realme Narzo 10A

Narzo 10A'nın kameraları da Narzo 10'a göre oldukça farklı. Buna bağlı olarak, Narzo 10A'nın arka tarafında dörtlü değil, üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kameralardan 12 MP (ana kamera) + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak sıralanıyor. 5 MP çözünürlüğündeki ön kamera da tatminkar selfie'ler çekmeye izin veriyor. Narzo 10A, hızlı şarj desteği olmayan 5000 mAh değerinde bir pile sahip. Bunun bir eksi olduğunu söylemek gerek. Şimdi her iki telefonun fiyatlarına geçelim.

REALME NARZO 10 SERİSİNİN FİYATI

Realme 10 fiyatı 11,999 rupi (yaklaşık 1130 TL) olarak belirlendi. Narzo 10A ise 8,499 rupiden (yaklaşık 790 TL) satışa sunulacak. Narzo 10 18 Mayıs'tan itibaren, Narzo 10A ise 22 Mayıs'tan itibaren satın alınabilecek. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Apple'dan iPhone'lar için yeni karar! Artık uzaklaşacakApple'dan iPhone'lar için yeni karar! Artık uzaklaşacak
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple iPhone üretimi için Çin'den uzaklaşıyor!

Apple'dan iPhone'lar için yeni karar! Artık uzaklaşacak

Apple AirPods Studio uçuk fiyatıyla bu tarihte geliyor!

Apple'ın üreteceği 'ilk' kulaklık için kritik tarih!

Ortaya çıkan iPhone 12 özellikleri şaşırtıyor!

Ortaya çıkan iPhone 12 özellikleri şaşırtıyor!

Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?

Yeni bir MagicBook dizüstü bilgisayar mı geliyor?

Samsung alternatif ödemeler konusunda kesin konuştu

Samsung alternatif ödemeler konusunda kesin konuştu

Tinder'dan 'ilginç' bilgi yarışması projesi!

Tinder'dan 'ilginç' proje! Bilginizi sınayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.