Fiyatları şaşırtıcı: Realme Narzo 10 ve Narzo 10A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatları

Realme Narzo 10 ve Realme Narzo 10A aslında ilk defa duyduğumuz isimler değil. Zira, Realme koronavirüs salgını olmasaydı mart ayında düzenleyeceği lansmanda her iki telefonun da tanıtımını yapacaktı. İki aylık gecikmenin ardından nihayet bugün Realme Narzo 10 ve Narzo 10A serisi sahneye çıktı. Dilerseniz Realme Narzo 10 ile başlayalım.

REALME NARZO 10 ÖZELLİKLERİ

Realme Narzo 10 özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran damla çentiğe sahip ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G80 işlemcisi, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı yer alıyor. Realme Narzo 10 gücünü 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Narzo 10'un kameralarına geçelim. Realme Narzo 10'da dörtlü bir kamera kurulumunu tercih etmiş. bu yapının en büyük halkası, 48 MP çözünürlüğünde. Diğer 3 kamera ise sırasıyla 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Şimdi sıra Realme Narzo 10A'da.