Fiyatlarıyla dudak uçuklatan 12 lüks yüz maskesi

Halka açık yerlerde maske takmanın önemi vurgulandığından beri birçok marka kumaşlardan üretilmiş maskeler satmaya başladı. Bazı ünlü markalar satın alınabilir fiyatlarda yüz maskesi piyasaya sürerken bazı lüks markalar dudak uçuklatan fiyatlarla satış yapıyor.

İşte moda uğruna satın alınan lüks yüz maskeleri

Colin Strada’nın artık kumaşlarla yaptığı yüz maskeleri

New York’lu tasarımcının yaklaşık 800 TL’den satışa sunduğu maske yaylarla sabitleniyor ve içinde filtre yerleştirilebilen bir açıklığa sahip. Satılan her yüz maskesi için sömürgeci kurumları ortadan kaldırmaya odaklanan ve yerli halk tarafından yönetilen kuruluş Seeding Sovereignity’e bağış yapılıyor. Ürün açıklamasına göre masekeyi sterilize etmenin en iyi yolu sıcak suyla yıkamak, birkaç saat gün ışığında kurumaya bıraktıktan sonra ütülemek.

Off-White’ın baskılı yüz maskeleri

Üç farklı baskı çeşidiyle ve 800 TL fiyatla piyasaya sürülen ürün açıklamasına göre satışlardan elde edilecek gelirin tamamı Covid-19 yardım çalışmalarına bağışlanacak.