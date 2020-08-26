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Fiyatlarıyla dudak uçuklatan 12 lüks yüz maskesi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Lilly Pulitzer’in de içinde bulunduğu tasarımcılar ve markalar yüz maskesi tasarlayıp satmaya başladı. Bazı tasarımcılar fiyatı 800 TL’yi bulan yüz maskeleri piyasaya sürüyor.

Fiyatlarıyla dudak uçuklatan 12 lüks yüz maskesi

Halka açık yerlerde maske takmanın önemi vurgulandığından beri birçok marka kumaşlardan üretilmiş maskeler satmaya başladı. Bazı ünlü markalar satın alınabilir fiyatlarda yüz maskesi piyasaya sürerken bazı lüks markalar dudak uçuklatan fiyatlarla satış yapıyor.

İşte moda uğruna satın alınan lüks yüz maskeleri

Colin Strada’nın artık kumaşlarla yaptığı yüz maskeleri

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New York’lu tasarımcının yaklaşık 800 TL’den satışa sunduğu maske yaylarla sabitleniyor ve içinde filtre yerleştirilebilen bir açıklığa sahip. Satılan her yüz maskesi için sömürgeci kurumları ortadan kaldırmaya odaklanan ve yerli halk tarafından yönetilen kuruluş Seeding Sovereignity’e bağış yapılıyor. Ürün açıklamasına göre masekeyi sterilize etmenin en iyi yolu sıcak suyla yıkamak, birkaç saat gün ışığında kurumaya bıraktıktan sonra ütülemek.

Off-White’ın baskılı yüz maskeleri

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Üç farklı baskı çeşidiyle ve 800 TL fiyatla piyasaya sürülen ürün açıklamasına göre satışlardan elde edilecek gelirin tamamı Covid-19 yardım çalışmalarına bağışlanacak.

Akris’in yıkanabilir pamuk maskesi

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Tamamen pamuktan üretilen ve 800 TL’ye satılan ürünün açıklamasına göre Akris, satılan her maskenin gelirinin %50’sini çocuklara yönelik çalışan The Children’s Defense Fund için bağışlıyor.

Roopa Pemmaraju’nun el yapımı pamuk maskeleri

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Tamamen el üretimi, tekrar kullanılabilir olan ve yaklaşık 900 TL’ye satılan maskelerin içinde filtre yerleştirilebilen bir açıklık var.

VPL’in ipek maskeleri

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Sınırlı sayıda üretilen ve 925 TL’ye satılan ipek maskeler ipek kimono kuşaklarından üretiliyor ve lastikler sayesinde kullanıcıların kafasına tamamen oturuyor.

Philip Lim’in 5’li maske seti

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Philip Lim tarafından üretilen ve 800 TL’ye satılan maskeler, çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Markanın web sitesinde yer alan açıklamaya göre her 10 satış sonrası 2 maske bağışlanacak.

Michael Ngo’nun maskeleri 800 TL ila 3.6 bin TL arasında

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Ngo tarafından elde üretilen maskelerden elde edilen gelir, Covid-19’dan etkilenen düşük gelirli topluluklara yiyecek yardımı yapan kurum Los Angeles Regional Food Bank’a aktarılıyor. Sipariş üzerine hazırlanan maskelerin tamamlanması iki haftayı bulabiliyor.

X Suit’in 900 TL’lik maskeleri

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Ayarlanabilir kayışları ve değiştirilebilir filtreleri olan maskeler makinede yıkanabiliyor.

Proenza Schouler’ın arşiv kumaşlarından yedi adetle sınırlı maskesi

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Proenza Schouler’ın 800 TL’ye piyasaya sürdüğü saten maskelerden elde edilen gelirin tamamı Covid-19 Acil Durum Yardım Fonu için New York Şehir Belediyesi’ne bağışlanıyor. Ürün açıklamasına göre maskeler kuru temizleme veya elde yıkamayla temizlenmeli ve kurutuma makinesine atılmamalı.

Gwyneth Paltrow’un favori maskesi

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Gwyneth Paltrow, Şubat ayında Paris’e yaptığı bir yolculukta taktığı lüks maskesiyle görülmüştü. The Airnum + Nemen tarafından dört farklı beden seçeneği ile üretilen maske, tüm hava koşullarında hava kirliliğine karşı koruma sağladığı iddiasında. Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir olduğu söylenen maskeler ise tükenmiş durumda.

Gucci’nin ipek kumasından yüz maskesi

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Tamamen ipekten üretilen iç kısmı astarla kaplı bu maske 950 TL’ye satılıyor.

Burberry, piyasaya yüz maskesi süren ilk lüks marka oldu

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Burberry tarafından üretilen ve yaklaşık 900 TL’ye satılan maskelerden elde edilen gelirin %20’si Covid-19 fonu için Burberry Foundation’a aktarılıyor. Şu an satışı duran maskelerin tekrar ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

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