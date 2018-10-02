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"Fizik erkekler tarafından inşa edildi" diyen CERN'de görevli bilim insanı açığa alındı

02.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bir sunumunda "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" açıklamasını yapan CERN çalışanı İtalyan bilim insanı Alsessandro Strumia'nın açığa alındığını açıkladı.

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bir sunumunda "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" açıklamasını yapan CERN çalışanı İtalyan bilim insanı Alsessandro Strumia'nın açığa alındığını açıkladı.

Pisa Üniversitesi'nden Strumia, tartışma yaratan yorumlarını CERN tarafından düzenlenen bir sunumda aktardı.

Strumia sunumunda, fiziğin erkek bilim insanlarına karşı cinsiyetçi hale gelmekte olduğunu da belirtti.

Bu yorumlar, ilk kez BBC bilim muhabiri Palla Ghosh tarafından haberleştirildi.

Haberin ardından bir açıklama yayımlayan CERN, Strumia'nın açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Strumia'nın yorumlarının CERN'in ilkeleri açısından kabul edilemez olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Strumia tartışma yaratan yorumlarını, CERN tarafından Cenevre'de cinsiyet ve yüksek enerji fiziğiyle ilgili bir workshopta yaptığı sunumda aktardı.

Strumia, birçoğu genç kadın fizikçilerden oluşan izleyiclere, fizik alanında kadınlara karşı ayrımcılık yapılmadığını ancak gerçeğin önemsenmediğini çünkü alan dışından bir siyasi tartışma yapıldığını söyledi.

BBC'nin iletişime geçtiği Strumia kendisini şu sözlerle savundu: "İnsanlar fiziğin cinsiyetçi olduğunu, ırkçı olduğunu söylüyor. Basit kontroller yaptım ve bunun böyle olmadığını ve fiziğin erkeklere karşı cinsiyetçi hale gelmekte olduğunu keşfettim ve bunu söyledim" dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi Jocelyn Bell Burnell geçen ay BBC'ye, bilinçaltındaki tarafgirliğin kadınların fizik araştırma projelerinde yer almasını engellediğini düşündüğünü söylemişti.

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