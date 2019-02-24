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Fizik tedavi gören oğlu için ulaşım desteği istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde yaşayan Hatice Kılıç (40), lösemiyi yenen ve haftada bir fizik tedavi gören oğlu Ulaş Görkem Kılıç'ın (17) Bergama'daki hastaneye gidebilmesi için ulaşım desteği istedi.

Fizik tedavi gören oğlu için ulaşım desteği istedi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde yaşayan Hatice Kılıç (40), lösemiyi yenen ve haftada bir fizik tedavi gören oğlu Ulaş Görkem Kılıç'ın (17) Bergama'daki hastaneye gidebilmesi için ulaşım desteği istedi.
Kırsal Çaltılı Mahallesi'nde yaşayan tarım işçisi Hatice Kılıç'ın oğlu Ulaş Görkem Kılıç, rahatsızlanınca İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ulaş Görkem Kılıç'a, 27 Aralık 2016'da, lösemi teşhisi konuldu. 9'uncu sınıf derslerini hastanedeki okulda tamamlayan Ulaş, 10'uncu sınıfa geçtiğinde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Lösemiyi yenen Ulaş, 2 aylık yoğun bakım döneminin ardından duyma ve yürüme yetilerini büyük oranda kaybetti. Hastaneden taburcu edilen ve okula gidemeyen Ulaş Görkem Kılıç için evde eğitim başvurusu yapıldı. Gönüllülük esasına dayalı evde eğitim için hiçbir öğretmen gönüllü olmadı. İkinci dönem bu kez Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm İzmir'de gönüllü öğretmen arandı. Ancak yine gönüllü öğretmen çıkmadı. Bunun üzerine Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kendileri görevlendirme yaptı. Geçen pazartesi gününden beri Ulaş Görkem Kılıç, eğitimine 10'uncu sınıfta kaldığı yerden tekrar başladı.
Eşinin çocuğu 3 aylıkken vefat ettiğini, kocasının ismini oğluna verdiğini belirten Hatice Kılıç, şimdi ise Bergama'daki hastaneye fizik tedavi için haftada bir gitmeleri gerektiğini, fakat ulaşım sorunu yaşadığını belirterek, yetkililerden bu sıkıntısının çözülmesini istedi.

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Fizik tedavi gören oğlu için ulaşım desteği istedi

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