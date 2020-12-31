Fizik tedavi nedir? Hangi hastalıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanır?

Fiziksel tıp nedir, neye bakar sorusu birçok insanın merak ettiği konular arasında yer alır. Hastanelerin fizik tedavi bölümleri kas ve iskelet sistemi hastalıklarını inceler ve tedavi eder. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hastalıkları her yaştan bireyin karşılaşabileceği sağlık problemlerinden biridir. Fizik tedavi uzmanları tarafından uygulanan tedavi yöntemleri hastalık türüne göre değişir. Yazımızda fiziksel tıp alanına giren hastalıkları ve tedavi yöntemlerini inceleyebilirsiniz. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nedir? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü tıbbi tedavilerin desteklenmesi için hastalara farklı yöntemlerle uygulamalar yapar. Genellikle kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisi için tercih edilen fizik tedavi, her yaştan hastaya bakar. Hasta uzuvlarının fonksiyon kayıplarını önlemek ve günlük hayatta fiziksel bağımsızlığı korumak için tedavi yöntemleri uygulayan bir branştır. Özel ve devlet hastanelerinde bulunan bu branş fiziksel tıp ve rehabilitasyonun kısaltması FTR olarak da bilinir. Bu alanda eğitim alan kişiler fizyoterapist ve fizik tedavi uzmanı olarak adlandırılır.

Nörolojik, kas ve iskelet sistemi problemleri olan hastalara egzersizler ve çeşitli aletlerle tedaviler uygulanır. Hastalara uygulanan tedavi yöntemleri doktorun hazırladığı rapor doğrultusunda yapılır. Kanser, kas hastalıkları ve iskelet sistemi problemlerinden kaynaklı uzuvların fonksiyon kaybının önlenmesi için egzersizlerle hastaların tedavisi desteklenir. Fizik tedavi bölümü, cerrahi müdahale yapmadan elektrik, su ve ışın gibi terapileri kullanarak hastanın kas ve iskelet sisteminin sağlıklı olmasını sağlar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon tedavilerinde hastalara sıcak, soğuk, lazer ve masaj gibi çeşitli fizik uygulamaları yapılır. Fizik tedavi olarak bilinen fiziksel tıp tıbbi tedavilerle birlikte uygulanır. Ayrıca, tek başına fizik tedavi de yapılabilir. Işın, ısı, egzersiz ve masaj uygulamaları ile hastaların problemleri giderilmeye çalışılır. Rehabilitasyon tedavisi ise tamir etme ve onarma amacıyla yapılır. Hastaların fizyolojik olarak konforlu bir yaşam sürmesi için onları maksimum potansiyele ulaştıracak rehabilitasyon tedavileri uygulanır.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Ne Demektir? Fizyoterapistler Doktor mudur? Bireylerin uzuv fonksiyonlarındaki kayıpları önlemek, çeşitli hastalıklardan kaynaklı hareket güçlüğü çeken hastalara konfor sağlamak için fizik tedaviler uygulanır. Hastaya göre fizik tedavi tek başına veya tıbbi destekle birlikte yapılabilir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon neye bakar? Genel olarak kas ve iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklardan kaynaklı hareket kısıtlığı, kanser ve kronik ağrıya bağlı gelişen durumlarda da hastalara farklı tedaviler uygulanır. Hastanelerde bulunun fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde farklı uzmanlıklara sahip kişiler çalışır. Alınan eğitime göre çalışanların yapabileceği ve uygulayabileceği tedaviler farklılık gösterir. Sağlık bilimi fakültelerinden mezun olan fizyoterapistler, uzman tarafından önerilen tedavi sürecinin uygulanmasında hastaya yardımcı olur. Aynı zamanda hastaların egzersiz sırasında güvenliğinin sağlanması ve hareketleri doğru yapması da fizyoterapistlerin sorumluluğundadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyonu uzmanı olarak çalışan kişilerin temel tıp eğitimi almış olması gerekir. Alınan tıp eğitiminden sonra uzmanlık sınavına girerek FTR uzmanlığa giriş yapılır. Çeşitli fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitiminden sonra doktorlar FTR uzmanı olarak görev alabilir. Uzmanlar tıbbi bilgiye ve fiziksel tedavi sonuçlarına dayanarak hastalara uygun tedavi uygulamalarını belirler. Kısaca özetlersek; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları temel tıp eğitimlerini tamamlamış birer doktordur.

Hangi Hastalıklarda Fiziksel Tıpa İhtiyaç Duyulur? Her yaştan birey çeşitli nedenler doğrultusunda fizik tedavi ve rehabilitasyona ihtiyaç duyabilir. Peki, fiziksel tıp ve rehabilitasyon hangi hastalıklara bakar? Bireylerin günlük hayatını etkileyecek derecede hareket güçlüğü çeken herkes fizik tedavisi görebilir. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere farklı hastalıkların tedavilerini desteklemek için fiziksel tıp ve rehabilitasyon tedavileri uygulanır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi gerektiren hastalıkların bazıları şöyledir: Omurilik yaralanmaları

Kaza ve spor sakatlanmaları

Trafik kazaları

Amputasyon sonrası hastaların yeni hayatlarına başlamalarına yardımcı olma

Kas hastalıkları ve eklem ağrıları kaynaklı uzuvların güç kaybını önleme

Felçli hastalarda kas dokusunun erimemesi

Kemik hastalıklarının tedavisi

Çocuklarda görülen doğumsal problemler

Bel, boyun ve omuzda ağrı kaynaklı kronik şikayetler

Eklem dışı romatizma Fizik Tedavi Nasıl Yapılır? Fizik tedavi uzmanı tarafından belirlenen tedavi yöntemleri hastalara göre değişiklik gösterir. Bazı hastalarda egzersizler yeterli olabilirken bazılarında ışın terapisi uygulanır. Fiziksel tıp tedavileri özel geliştirilen aletlerle fizyoterapistler tarafından hastalara uygulanır. Spor yaralanmaları ve geçici sakatlanmalarda genellikle egzersizler önerilir. Ayrıca, kas dokusunu hareketlendirecek ışın ve basınçlı tedaviler uygulanır. Kas güçlendirmek ve kan dolaşımını hareketlendirmek için ilk başvurulan yöntemlerden biri egzersizlerdir. Ayrıca, bu tedavilere ek olarak su terapileri yapılır. Su terapilerinde kaplıcaların yanı sıra klinik ortamlarda ılık, sıcak, soğuk ve basınçlı su kullanılır. Bu sayede iskelet ve kas sistemi aktifleşir.