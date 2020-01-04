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  4. Fizik Tedavide Video Oyunları Dönemi

Fizik Tedavide Video Oyunları Dönemi

04.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

Yeni bir rehabilitasyon teknolojisi firması, hastaların fizik tedavide azami desteği görmelerine ve felç sonrası yeniden hareket edebilmelerine video oyunlarıyla yardımcı oluyor

Fizik Tedavide Video Oyunları Dönemi

Yeni bir rehabilitasyon teknolojisi firması, hastaların fizik tedavide azami desteği görmelerine ve felç sonrası yeniden hareket edebilmelerine video oyunlarıyla yardımcı oluyor.

Bernadette Gersh daha önce video oyunlarına hiç ilgisi olmadığını ancak hastalığı sırasında her gün oynadığını söylüyor. Bu yeni teknoloji aracılığıyla bir yıl boyunca video oyunları oynamış.

Bernadette Gersh, “2015’te, (Glioblastoma Multiforme adı verilen) dördüncü evre bir beyin tümörü teşhisi konuldu,” diyor.

Bir klinik deney sırasında kullanılan yüksek dozlu ilaçlar nedeniyle sol kolu felç olan Gersh, kendisi de hemşire olduğundan, kolunu tekrar hareket ettirebilmek için bir an önce birşeyler yapması gerektiğini hemen farketmiş: “Sol tarafımda herşey uyuşmuştu ve kontrol edemiyordum.”

Gersh daha sonra beyni çalıştırmak için yapılan fizik tedavilerde video oyunlarını devreye sokan Neofect isimli firmayı keşfetmiş.

6 ay her gün video oyunu oynayarak sol kolunu hareket ettirebilir hale gelmiş.

Neofect’in genel müdürü Scott Kim de çocukken fizik tedavi sürecinden geçmiş: “Sırtımdan ameliyat olmuştum. Ameliyat sonrası

da rehabilitasyon süreci başladı. Bilirsiniz: yat-kalk, yat-kalk. Sürekli tekrar gerektiren hareketler.”

Kim, fizik tedavinin en önemli kısmının hareketleri tekrar etmek olduğunu söylüyor. Ancak bu aynı zamanda da sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden, Neofect, Smart Glove, yani ‘Akıllı Eldiven’ isimili ürünü geliştirmiş. Alıcılarla dolu olan eldiven, dış iskelet gibi. Scott Kim, “Sanal bir kontrol aygıtına dönüşüyor. Bu eldiven elinizdeyken yaptığınız tüm hareketler yazılıma aktarılıyor,” diyor.

Yazılım programı ilerlemeyi kaydediyor ve hastaları daha da cesaretlendirmek için oyunların güçlük seviyesini arttırıyor. Kim, “Yazılıma bakınca, son sekiz hafta içinde derece derece ilerlediğini görebiliyorsun,” şeklinde konuşuyor.

Neofect’in bu en yeni ürününün adı NeoMano, yani ‘Yeni El’. Kim, bu eldivenin, hiç hareket kabiliyeti olmayan parmaklara bile video oyunları aracılığıyla etki edeceğini söylüyor.

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