Fizik Tedavide Video Oyunları Dönemi

Yeni bir rehabilitasyon teknolojisi firması, hastaların fizik tedavide azami desteği görmelerine ve felç sonrası yeniden hareket edebilmelerine video oyunlarıyla yardımcı oluyor.

Bernadette Gersh daha önce video oyunlarına hiç ilgisi olmadığını ancak hastalığı sırasında her gün oynadığını söylüyor. Bu yeni teknoloji aracılığıyla bir yıl boyunca video oyunları oynamış.

Bernadette Gersh, “2015’te, (Glioblastoma Multiforme adı verilen) dördüncü evre bir beyin tümörü teşhisi konuldu,” diyor.

Bir klinik deney sırasında kullanılan yüksek dozlu ilaçlar nedeniyle sol kolu felç olan Gersh, kendisi de hemşire olduğundan, kolunu tekrar hareket ettirebilmek için bir an önce birşeyler yapması gerektiğini hemen farketmiş: “Sol tarafımda herşey uyuşmuştu ve kontrol edemiyordum.”

Gersh daha sonra beyni çalıştırmak için yapılan fizik tedavilerde video oyunlarını devreye sokan Neofect isimli firmayı keşfetmiş.

6 ay her gün video oyunu oynayarak sol kolunu hareket ettirebilir hale gelmiş.

Neofect’in genel müdürü Scott Kim de çocukken fizik tedavi sürecinden geçmiş: “Sırtımdan ameliyat olmuştum. Ameliyat sonrası