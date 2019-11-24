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Fizik Tedavinin Yapamadığını Yapmaya Çalışıyorlar

24.11.2019 21:38 | Son Güncelleme

Güney California Üniversitesi’nin Keck Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, beyni bilgisayara bağlayarak ve sanal gerçekliği kullanarak, geleneksel fizik tedavinin yapamadığını yapmaya ve felçli hastaların hayat kalitesini yükseltmeye çalışıyor

Fizik Tedavinin Yapamadığını Yapmaya Çalışıyorlar

Yıllardır felçli bir hasta olarak yaşadığınızı düşünün. Güney California Üniversitesi’nin Keck Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, beyni bilgisayara bağlayarak ve sanal gerçekliği kullanarak, geleneksel fizik tedavinin yapamadığını yapmaya ve felçli hastaların hayat kalitesini yükseltmeye çalışıyor.

Sanal Gerçeklik Araştırması katılımcısı David Karchem, hayatının değiştiği anı çok iyi hatırlıyor.

Karchem, “Tam olarak 10 yıl, üç ay ve üç gün önceydi” diyor.

Karchem araba kullanırken felç geçirmiş. Yardım istemek için arabayı kenara çekebilmiş ama vücudunun sol tarafı felç olmuş. Geleneksel fizik tedavi, başlangıçta biraz yardımcı olmuş. Bugün, yani olaydan 10 yıl sonraysa, beyin bilgisayar arayüzü ve sanal gerçeklik Karchem’in yeniden hareket etmesine yardım ediyor.

Güney California Üniversitesi’nden Sook-Lei Liew, “Eğer hasta gerçek dünyada kolunu hareket ettiremiyorsa, hastanın vücudunu hareket ettirme çabasını sanal dünyaya aktarıyoruz ve hasta sanki sanal dünyada hareket ediyor gibi görünüyor” diyor.

İş ve uğraşı terapisti, nörolog Sook-Lei Liew felç geçiren birinin beyninde kan dolaşımını durduran bir tıkanıklık meydana geldiğini ancak sanal gerçekliğin, beyin bilgisayar arayüzü sayesinde, beynin yeni yollar bularak bu tıkanıklığı aşmasına yardım ettiğini söylüyor. Bu çalışmada, kafatasına ve kol kaslarına elektrotlar yerleştiriliyor. Bunlar bilgisayara ve bu sanal dünyaya bağlı. Hasta bu sanal kolu, gerçek kolunu veya beynini kullanarak kaldırmayı deniyor.

Lei Liew, “Onlara sanal bir kolun hareket ettiğini göstererek, bunu biraz da kendi vücutlarının ve motor becerilerinin yardımıyla yaptıklarını hissetmelerini umuyoruz. Bu hareket etme girişimleri, motor becerilerini kontrol eden beyin faaliyetlerini güçlendirecek” ifadelerini kullanıyor.

Karchem sanal bir kolla çalışmanın, gerçek kolunu uzatmasına, bileğini ve parmaklarını oynatmasına yardım ettiğini söylüyor.

Karchem, yürümesinin de değiştiğini vurguluyor.

Ancak Karchem, böyle bir seansın olumlu etkilerinin sadece birkaç ay sürdüğünü söylüyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin taşınabilir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu gerçekleşince felçli hastalar, beyin bilgisayar arayüzü ve sanal gerçeklikten evlerinde yararlanmaya ve hayat kalitelerini yükseltmeye devam edebilecek.

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