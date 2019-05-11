"Fiziki engel nedir ki yeter ki engel yürekte olmasın"

Konya'da, solunum kasları çalışmadığı için solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda kalan 31 yaşındaki Emrah Savsar, tüm olumsuzluklara rağmen yaşama sımsıkı tutunuyor.

Küçük yaşta kas hastalığı teşhisi konulan, 9 yaşından sonra rahatsızlığı daha da ilerleyince tamamen yürüyemez hale gelen Savsar, tekerlekli sandalye üzerinde gösterdiği azim ve gayretle, seçildiği Meram Belediyesi meclis üyeliğini hakkıyla yürütmeye çalışıyor.

Savsar, Engelliler Haftası dolayısıyla Meram Belediyesinde yaptığı basın açıklamasında, sadece belediye meclis üyeliği yapmadığını, bunun yanında yerel bir gazetede yaklaşık 8 yıldır köşe yazarlığı da yaptığını söyledi.

Yakın çevresinden aldığı cesaretle siyasete atılmaya karar verdiği ifade eden Savsar, "Bu cesaretle 31 Mart seçimleri öncesi belediye meclis üyeliğine başvuruda bulundum. Adaylık sürecinin ardından başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere belediye başkanımız da bana destek oldu." diye konuştu.

Savsar, kendisine verilen bu yetkiye layık olaya çalışacağını, aynı azim ve gayretle bu görevi de yapacağını anlattı.