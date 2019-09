Fiziksel aktiviteler SP'li çocuklar için desteğe dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Serebral Palsy'li (SP) çocukların rehabilitasyon ve bireysel eğitimine destek olmak amacıyla 7 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen "Steptember" sosyal sorumluluk projesi 3 Eylül'de başladı.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Serebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, yaptığı yazılı açıklamada, Serebral Palsy'li çocukların ücretsiz rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerine ulaşmalarına destek olma amacı taşıyan "Steptember" adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 3 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında günde 10 bin adım atılacağını ve 31 Ekim'e kadar bağış toplanacağını belirtti.

Steptember'ın her yıl eylül ayında Avustralya, Fransa, Hollanda, New York, Singapur, Yeni Zelanda'da eş zamanlı düzenlendiğini hatırlatan Evgin, "Bu yıl Steptember'a, 'Her adım bir umut' sloganıyla 3 Eylül-31 Ekim arasında SP'li çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu için bağış toplanması hedefiyle büyük bir heyecanla başladık. Vakfımızın temel amacı CP konusunda farkındalık yaratmak, daha çok SP'li çocuk ile ailelerine ulaşmak için kaynak geliştirmek. Cerebral Palsy Türkiye olarak 5 yılda Steptember bağışları ile bin 233 çocuk ve ailesine ulaştık." ifadelerini kullandı.