Fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri halk oyunlarıyla alkış alıyorlar

Ailelerin ve öğretmenlerin engellilere verdiği desteğin önemine dikkati çeken Yıldız, "Çocuklar başta daha tedirgindi. Komut almakta zorlanıyorlardı ve çok fazla öz güvenleri yoktu. Bir yıl içerisinde velilerin de ciddi yardımıyla çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların ardından güzel bir sonuç elde ettik." dedi.

Engelli olmalarına rağmen azimle çalışarak folklor ekibine katılan öğrenciler, folklor sayesinde hem sosyalleşti hem de öz güven sahibi oldu.

Engelli öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin teşvikiyle okul yönetimince organize edilen sanat ve spor kurslarına yoğun ilgi gösteriyor.

FIRAT TAŞDEMİR - Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Doğan Çağlar Bedensel Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler, bir yıl önce başladıkları ve azimle sürdürdükleri folklor çalışmaları sayesinde hem sosyalleşti hem öz güven kazandı.

Alkışlanmanın ve bir işi başarmanın engellilere mutluluk verdiğinin altını çizen Yıldız, "Öğrencilerimiz ortopedik engelli oldukları için her şeye ulaşma imkanları olmuyor. Ulaşamadıkları etkinlikleri bizim okulda yaptıkları için okulla olan bağlılıkları da artıyor. Kimisi elini kullanamıyor, kimisi ayağını kullanamıyor, kimi hiç yürüyemiyor. Burada etkinliklerde başarılı olduklarında mutlu oluyorlar, keyif alıyorlar." diye konuştu.

- "Amacımız kendilerine inanmalarını sağlamak"

Engellilerin kendilerine inanmalarının önemine vurgu yapan Yıldız, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin ortopedik engelli olmalarına rağmen folkloru başarmaları diğer engellilere de örnek oluyor. Biz engelli olup birçok işi başarmış ünlüleri, yazarları ve bilim insanlarını öğrencilerimize anlatıyoruz. Bizim amacımız öğrencinin kendine inanmasını sağlamak."

Halk oyunları ekibindeki öğrencilerden 10 yaşındaki Bahar Bozkurt, dans etmenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Sahneye çıktığı zaman kendisini iyi hissettiğini aktaran 15 yaşındaki Hakan Er de arkadaşlarıyla olmaktan ve alkış almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başarmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan 11 yaşındaki Hayrettin Özgül ise "Sahnede arkadaşlarım ve annem beni alkışladığı zaman mutlu oluyorum." dedi.

