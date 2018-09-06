Fiziksel Hareketsizlik Dünya Nüfusunu Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, dünyadaki yetişkin nüfusunun dörtte birinin, yani 1 milyar 400 milyon kişinin, yeterince egzersiz yapmadığı için kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans, bazı kanser türleri ve diğer sağlık sorunlarına yakalanma riskinin daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor. Çalışma, belli bir döneme ait küresel fiziksel aktivite eğilimlerini ölçen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

168 ülkede yaklaşık 2 milyon yetişkini kapsayan araştırma, fiziksel hareketsizlik oranının 2001-2016 yılları arasında oldukça sabit kaldığını ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, insanların yeterince hareket etmediğini ve bu durumun özellikle de, doğu ve güneydoğu Asya hariç, dünyanın her yerinde erkeklere göre daha hareketsiz olan kadınlar açısından kaygı yarattığını söylüyor.

Araştırma fiziksel hareketsizlik seviyelerinin zengin ülkelerde, düşük gelirli ülkelere oranla iki kattan daha fazla olduğunu da ortaya koyuyor. Araştırmayı yöneten Regina Guthold, ülkelerdeki fiziksel aktivite seviyelerini de belgelediklerini söylüyor.