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fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda büyük final için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:47 | Son Güncelleme

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 22.

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda büyük final için geri sayım başladı

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın eleme etabı sona erdi. Elemelerde Türkiye’nin 55 ilinden 636 okul sahne aldı. Büyük final ise 27 Nisan’da gerçekleşecek.

fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın eleme etabı; İstanbul, Ankara ve son olarak İzmir’de yapılan performanslar sonrası tamamlandı. Üç şehirde yapılan elemelerde sahneye çıkan liseliler, performansıyla göz kamaştırdı.

Türkiye’nin 7 bölgesinden başvuru rekoru
Yapılan açıklamaya göre, 55 ilden 636 okulun yarıştığı elemelerde doğudan batıya, kuzeyden güneye her ilden liseli, yeteneklerini sergilemek ve büyük finale kalmak için sahne aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan elemelere; Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin,Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak’tan gelen binlerce liseli katıldı.

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın büyük finali, çok yakında açıklanacak finale kalan liselerin katılımıyla 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışmada 81 ildeki 8 bin liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Yarışmada para ödüllerinin yanı sıra, üç öğrenciye de Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs da yer alıyor.

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