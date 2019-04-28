fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda final gecesi düzenlendi

7 dalda toplam 70 bin TL dağıtıldı Türkiye’nin 7 bölgesindeki 55 ilden 636 okulun yarıştığı yarışmada; Alper Aksoy, Janset, Melis Sökmen, Cemil Demirbakan, Seyyal Taner, Tarkan Gözübüyük, Turhan Yükseler, Meltem Taşkıran, Figen Çakmak gibi ünlü sanatçılar da sahne aldı. Tam bir müzik şöleninin yaşandığı finalde; büyük ödülü kazanan grubu Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 10 bin TL’lik Büyük Ödül’ün kazananı, İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve Özel Kadıköy Akşam Lisesi öğrencilerinden oluşan grup oldu. Gecede dereceye giren 22 okula 7 farklı kategoride toplam 70 bin TL ödül dağıtıldı.

fizy sponsorluğunda, bu yıl 22’ncisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nın büyük finali İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Finale yükselen 31 lisenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, geleceğin yıldızları sahne performanslarıyla herkesi büyüledi. Müzik dünyasının ünlü isimleri, gazeteciler ve medya mensuplarından oluşan jüri üyeleri, birincileri belirlemek için bir hayli zorlandı.

Görme engelli ve otizmli genç virtüöz ayakta alkışlandı

Finalde her sene dönemin en ses getiren isimlerinden seçilen Yılın Genç Yıldızı ödülü bu yıl Derya Uluğ’a verildi. Genç şarkıcı, oylama ile seçilen Sürgün Aşkımız şarkısını seslendirdi. fizy Liselerarası Müzik yarışmasına destekleri için teşekkür eden Uluğ, gençlere de “Her zaman koşmaya devam edin” mesajını verdi. Gecede sahne alan bir diğer yetenekli isim de piyano virtüözü İrem Fitöz oldu. Görme engelli ve otizmli olan minik İrem’in performansı ayakta alkışlandı.

Organizasyon boyunca sahnelenen tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy’den canlı olarak yayınlandığı belirtilirken, finaline gelemeyen 100 binlerce genç ve sevenleri yarışmayı gün boyu platformdan canlı olarak takip etti.

Geleceğin müzik starları belli oldu

fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda dereceye giren gruplar büyük ödüllerin sahibi oldu. Sıralamaya girenler şöyle;

En iyi icra grubu

1’incilik ödülü İstanbul Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi & Özel Kadıköy Akşam Lisesi

2’ncilik ödülü İstanbul Galatasaray Lisesi

3’üncülük ödülü İstanbul Eyüboğlu Eğitim Kurumları

3’üncülük ödülü Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi