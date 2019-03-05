fizy 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda ‘Şehrin Sesi’ ile yeni starlar doğacak

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda gençlerin hayalini gerçeğe dönüştüren 22’nci Liseler Arası Müzik Yarışması, bu sene yepyeni bir heyecana sahne olacak. 22 yıldır süren büyük organizasyonda, bu yıl 81 ilden 81 genç, bireysel olarak kendi ‘şehrinin sesi’ olmak için dijital ortamda yarışacak.

fizy 22’nci Liselerarası Müzik Yarışması’nda başvuru heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy sponsorluğu ve Serhat Hacıpaşalıoğlu liderliğindeki End Productions tarafından büyük bir titizlikle düzenlenen dünyanın en uzun soluklu müzik yarışması, bu yıl genç yetenekleri hem artık klasikleşen yarışmaya hem de yeni heyecan Şehrin Sesi’ne davet ediyor. Liseler Arası Müzik Yarışması’na okul adına başvuru yapan öğrenciler arasından dileyenler, bireysel olarak Şehrin Sesi yarışmasına da katılabilecek.

Yarışmanın ‘Şehrin Sesi’ kategorisinde, gençler kendi şehrinin sesi olmak için yaptıkları kayıtlar üzerinden müziğe olan tutku ve aşklarını dile getirecek. Bunun yanı sıra gençler çektikleri bu videoda ’Yarışmada olmak senin için neden önemli?’, ’Bu süreci unutulmaz kılan şey sence nedir?’, ’Müzik senin için ne ifade ediyor? Hayatındaki yeri ne?’ sorularına yanıt verecekler. 81 ilden başvuru yapan gençlerin videoları üzerinden dijital ortamda yapılacak oylama ile ’Şehrin Sesi’ seçilecek.