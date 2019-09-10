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Fizyomer’den Fizyoterapistler günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Fizyomer Terapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandıFizyomer’de çalışan fizyoterapistler için pasta kesilen kutlamada, Tıbbi Direktör Türkan Tünerir emekleri için fizyoterapistlere teşekkür etti.

Fizyomer’den Fizyoterapistler günü kutlaması

Eskişehir Fizyomer Terapi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı
Fizyomer’de çalışan fizyoterapistler için pasta kesilen kutlamada, Tıbbi Direktör Türkan Tünerir emekleri için fizyoterapistlere teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan ve fizyoterapistlerin önemini vurgulayan Tünerir, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bir ekip işidir. Fizyoterapistler gerçekleştirmiş olduğu özverili çalışmalarıyla hastalarının hem sağlığına kavuşmasına yardımcı olmakta, hem de yaşam kalitesini arttırmaktadır. Fizyoterapistler hastalarıyla kurdukları bağ ile de hastanın yaşama olan umutlarını arttırarak başarı sağlamaktadırlar. Tüm fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü’nü kutluyorum“ dedi.
Fizyomer Baş Fizyoterapisti Melike Canan Gelerli de ekip arkadaşlarının gününü kutlayarak “Öncelikle biz etik prensiplerimize sahip çıkacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu etik kurallarımıza sahip çıkarak hep birlikte çalışmayı diliyorum. Bizlerin bu özel gününü unutmayarak kutladığı için Türkan Hocama teşekkür ediyoruz“ dedi.

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