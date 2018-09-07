"Fizyoterapi lüks değil, tıbbi bir ihtiyaçtır"

İSTANBUL, (DHA) - MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Sorumlu Fizyoterapist’i Bürde Yakıcı, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında yaptığı açıklamada, uzman olmayan kişiler tarafından bilinçsizce yapılan her uygulamanın kişilerin sağlık durumunun daha da kötüye gitmesine neden olduğuna dikkat çekerek, "Bireyler mutlaka sağlık profesyonellerinden destek almalıdır. Unutmayalım ki fizyoterapi bir lüks değil, tıbbi bir ihtiyaçtır" dedi.

Uyguladıkları tedaviler hakkında bilgi veren Yakıcı, “Biz fizyoterapistler, doktor muayenesi sonrası tanısı konan hastalara öncelikle sağlıklarının geri kazanılmasında ve korunmasında destek verirken bireylerin yaşam kalitelerini de arttırıyoruz. Hastalarımız, elektro terapi modalitelerinden, manuel tekniklerden ve medikal masajdan, nöro-gelişimsel yaklaşımlardan, hastanın tanısına uygun gerekli kas gruplarını çalıştıracak egzersizlerden ve robotik rehabilitasyondan faydalanıyor. Uygulama yöntemlerimizden elektro terapi modalitelerinde başlıca ağrı kesici akımları ve kas kuvvetlendirme akımlarını kullanıyoruz. Egzersiz tedavilerinde ise gevşeme, germe, kuvvetlendirme, endurans ve dayanıklılık, denge, solunum egzersizleri yaptırıyoruz. Robotik rehabilitasyonda ise felçli hastalara,serebral palsili hastalarımıza yürüme robotu, inme-felç sonucu el kullanım güçlüğü çekenlere el-kol robotu kullanıyoruz. Ayrıca menisküs, ön çapraz bağ gibi spor yaralanmalarında izokinetik test ve egzersiz sistemi,bel-boyun fıtığı tedavilerinde despinalde kompresyon cihazı, MS, Parkinson ve sporcu rehabilitasyonunda isedenge test-egzersiz sistemi gibifizyoterapi uygulamalarını kullanıyoruz” diye konuştu.