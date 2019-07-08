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Fizyoterapist Funda, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), evinde ölü bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu ifade edilen Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir sitenin C blok giriş katında meydana geldi. Bir sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, balkon kapısından içeri girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaşan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşamını yitirdiği görülen Alacaoğlu'nun kalp rahatsızlığı olduğu, tek başına yaşadığı belirtildi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı kaydedilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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