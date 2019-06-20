Fizyoterapist Konakoğlu: Babet ayakkabılara dikkat

İSTANBUL, (DHA)- Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, yazın çok sık tercih edilen babet ayakkabılar için uyarıda bulundu. Konakoğlu, “Babet tarzı ya da düşük topuklu olan ayakkabıların tercih edilmesi ayak-ayakkabı uyumu sağlanamadığı takdirde çeşitli ayak deformitelerine sebep olmaktadır” dedi.

Ayak problemlerinin, günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve bireylerin yürüme, ayakkabı giyme, ayakta durma gibi fonksiyonel aktivitelerini zorlaştıran sorunlar olduğunu ifade eden Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, özellikle düz tabanlık yani ayağın iç kavisinde olması gereken yüksekliğin azalması gibi sık karşımıza çıkan ayak problemlerinin önüne geçmek için uygun ayakkabı seçimi son derece önemli olduğunu söyledi. Konakoğlu, doğru ayakkabı seçimi için önerilerde bulundu.

“UYGUN OLMAYAN AYAKKABI, AYAĞIN BİYOMEKANİĞİNİ BOZAR”

Ayakkabının, tıpkı ayak gibi, vücut ile zemin arasında bir bağlantı görevi üstlendiğini ve vücuda duyusal girdi sağladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Bu girdilerin kalitesi ise ayak ve bacaklardaki kas aktivasyonunu değiştirip bireyin hem kinematiğini hem de iskelet dizilimini etkilemektedir. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı ayak biyomekaniğini bozmaktadır ve halluks valgus, pençe parmak, çekiç parmak, düz tabanlık, akut ya da kronik ayak ağrısı gibi farklı ayak problemlerine yol açmaktadır, bu problemler de hem dinamik hem de statik postural stabiliteyi etkilemektedir” dedi.