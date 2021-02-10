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Fizyoterapist korona virüsten hayatını kaybetti

10.02.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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Fizyoterapist korona virüsten hayatını kaybetti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli fizyoterapist Adem Hacıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 42 yaşındaki fizyoterapist bir süre önce korona virüse yakalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli fizyoterapist Adem Hacıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 42 yaşındaki fizyoterapist bir süre önce korona virüse yakalandı. Korona virüs tedavi sürecinde hayatını kaybeden Hacıoğlu’nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Hacıoğlu için 11 Şubat 2021 günü saat 10.00’da başhekimlik binası önünde tören düzenlenecek. Hacıoğlu, kentte korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı oldu.

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