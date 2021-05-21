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Fizyoterapist Zafer Aksungur kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler? İşte Zafer Aksungur biyografisi...

21.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunu'ndan mezun olan ve Amerika'nın önde gelen manuel terapi okullarından Hands on Seminars' in Türkiye'deki asistanı olmuş olan fizyoterapist Zafer Aksungur, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Fizyoterapist Zafer Aksungur kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler? İşte Zafer Aksungur biyografisi...

Fizyoterapist Zafer Aksungur kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler? İşte Zafer Aksungur biyografisi...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunu'ndan mezun olan ve fizyoterapi dalında pek çok çalışması bulunan Zafer Aksungur, bugün 21 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Fizyoterapist Zafer Aksungur kimdir?

FİZYOTERAPİST ZAFER AKSUNGUR KİMDİR?

39 yaşında olan ve 19.05.1982 tarihinde dünyaya gelmiş olan Zafer Aksungur, ilkokulu Adana’ da, ortaokul ve lise öğrenimini Hatay’da tamamlamasının ardından 2000 senesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunu kazanamıştır. Burada üniversite hayatına başlayan K. Zafer Aksungur üniversite dönemi boyunca 2001 AİBÜ Yaratıcı Drama Topluluğu’nun kurulmasında aktif görev almıştır. 2002 AİBÜ Yaratıcı Drama Topluluğu’nun düzenlediği“… Ve Değirmen Dönerdi” isimli tiyatro oyununda oyuncu ve teknik amir olarak görev almıştır. Yine 2002 senesinde “…Ve Değirmen Dönerdi” adlı tiyatro oyunu ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen Tiyatro Şenliğine katılmıştır. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan Gençlik Şöleninde sunuculuk yapmıştır. 12 Aralık 2002 tarihinde Bolu Koru Hotel’ de büyük bir üniversite partisi düzenlemiştir. “Fantastik Parti” ismini verdiği bu parti ile hem AİBÜ K.D. Fizik Ted. Ve Reh. Y.O. Öğrenci Topluluğu ismini duyurmuş hem de öğrenci topluluğuna iyi bir gelir elde edilmesini sağlamıştır.

2003 senesinde Turgut Özakman’ ın “Bir Şehnaz Oyun” isimli tiyatro oyununda oyuncu, teknik amir ve koreografist olarak görev almıştır. Turgut Özakman ile aynı sene bir söyleşi düzenlenmesinde aktif rol almıştır. Geleneksel AİBÜ Bahar Şenlikleri’nde aktif rol alarak “Bulutsuzluk Özlemi” isimli grubun konserinin organizasyonunda önemli bir görev üstlenmiş ve grubun solisti tarafından tedavisinde en iyi ilerlemeyi kaydetmiş olan serebral paralizili hastaları Fırat Işıkyıldız ‘a hediyesi verilmiştir.

ZAFER AKSUNGUR KARİYER HAYATI

2003 yılının Eylül ayında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Özel Eğitim bölümü öğrencilerinden oluşan ekip ve pek çok profesyonel insanın desteğiyle çalışmalarına başlamıştır. 27 Mart 2004 tarihinde “Dünya Tiyatrolar Günü” nde K. Zafer Aksungur’ un yönetmenliğini yaptığı “Küçük Balık” isimli tiyatro oyunu zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar tarafından başarıyla sahnelenmiştir. 2004 senesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü III. Sınıf öğrencileri tarafından “En Organizatör” seçilmiştir. 2005 yılının Ekim ayında Adana Özel Nobel Tıp Merkezi’nde fizyoterapist olarak göreve başlamıştır. Fizyoterapistlik mesleğini insanlara daha iyi tanıtabilmek ve fizyoterapi öğrencilerinin, fizyoterapistlerin ve hastaların yararlanabileceği bir site olan www.fizyoterapistim.net i kurmuştur. 1 Kasım 2008 tarihindeTürkiyenin ilk fizyoterapi dergisi "FizyoAktif" i kurmuştur.Fizyoterapistlik mesleğini tüm Türkiye'de tanınır hale getirmek için kısa film projesini başlatmış ve proje devam etmektedir. Amerika'nın en önde gelen manuel terapi okullarından olan Hands on Seminars' in Türkiye'deki asistanı olmuştur.

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