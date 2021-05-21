Fizyoterapist Zafer Aksungur kimdir, kaç yaşında ve çalışmaları neler? İşte Zafer Aksungur biyografisi...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunu'ndan mezun olan ve fizyoterapi dalında pek çok çalışması bulunan Zafer Aksungur, bugün 21 Mayıs tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Fizyoterapist Zafer Aksungur kimdir?

FİZYOTERAPİST ZAFER AKSUNGUR KİMDİR?

39 yaşında olan ve 19.05.1982 tarihinde dünyaya gelmiş olan Zafer Aksungur, ilkokulu Adana’ da, ortaokul ve lise öğrenimini Hatay’da tamamlamasının ardından 2000 senesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunu kazanamıştır. Burada üniversite hayatına başlayan K. Zafer Aksungur üniversite dönemi boyunca 2001 AİBÜ Yaratıcı Drama Topluluğu’nun kurulmasında aktif görev almıştır. 2002 AİBÜ Yaratıcı Drama Topluluğu’nun düzenlediği“… Ve Değirmen Dönerdi” isimli tiyatro oyununda oyuncu ve teknik amir olarak görev almıştır. Yine 2002 senesinde “…Ve Değirmen Dönerdi” adlı tiyatro oyunu ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen Tiyatro Şenliğine katılmıştır. Bolu Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan Gençlik Şöleninde sunuculuk yapmıştır. 12 Aralık 2002 tarihinde Bolu Koru Hotel’ de büyük bir üniversite partisi düzenlemiştir. “Fantastik Parti” ismini verdiği bu parti ile hem AİBÜ K.D. Fizik Ted. Ve Reh. Y.O. Öğrenci Topluluğu ismini duyurmuş hem de öğrenci topluluğuna iyi bir gelir elde edilmesini sağlamıştır.