Fizyoterapistin ölümüne ilişkin davada ‘Kanun yararına bozma’ istemi

Olaya ilişkin İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde 25 Ocak 2017’de görülen duruşmada mahkeme, olay anında arabada bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu’nun bacaklarından yaralandığı iddiası dolayısıyla “Birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılır” hükmünün uygulanması ihtimali olması nedeniyle kazaya sebep olduğu iddia edilen Cahit Arda Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 10 Ocak 2016’da araca beton parçası isabet etmesi nedeniyle 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer’in hayatını kaybettiği kazada Adalet Bakanlığı, aynı araçta bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu’nun yaralanmasına ilişkin verilen takipsizlik kararının ‘kanun yararına bozulmasını’ talep etti.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer ile aynı araçta bulunan ve yaralanan Yiğit Şahinbeyoğlu hakkındaki takipsizlik kararının ‘kanun yararına bozulması’ talep edildi.

İhbara ilişkin yapılan soruşturmada, Yiğit Şahinbeyoğlu’nun kazada yaralandığına ilişkin rapor olmaması dolayısıyla takipsizlik kararı verilmişti. Karara yapılan itirazın sulh ceza hakimliğince reddedilmesi ile takipsizlik kararı kesinleşmişti.

Kazada dizlerinden ve baldırından yararlanan Yiğit Şahinbeyoğlu avukatı Merve Uçanok aracılığı ile Adalet Bakanlığına başvurarak, takipsizlik kararına yaptıkları itirazın reddinin ‘kanun yararına bozulmasını’ istedi. Yiğit Şahinbeyoğlu’nun kaza esnasında yaralandığı bölgelerin görüldüğü fotoğraflarında yer aldığı dilekçeyi inceleyen Adalet Bakanlığı, kararın ‘kanun yararına bozulması’ için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı ‘kanun yararına bozma’ talebi kabul edilirse, hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cahit Arda Uysal, ‘Taksirle ölüme neden olmak, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

