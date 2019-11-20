HABER

Fizyoterapistin ölümüne ilişkin davada ‘Kanun yararına bozma’ istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer ile aynı araçta bulunan ve yaralanan Yiğit Şahinbeyoğlu hakkındaki takipsizlik kararının ‘kanun yararına bozulması’ talep edildi.İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 10 Ocak 2016’da araca beton parçası isabet etmesi nedeniyle 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer’in hayatını kaybettiği kazada Adalet Bakanlığı, aynı araçta bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu’nun yaralanmasına ilişkin verilen takipsizlik kararının ‘kanun yararına bozulmasını’ talep etti.Olaya ilişkin İstanbul 53.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer ile aynı araçta bulunan ve yaralanan Yiğit Şahinbeyoğlu hakkındaki takipsizlik kararının ‘kanun yararına bozulması’ talep edildi.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 10 Ocak 2016’da araca beton parçası isabet etmesi nedeniyle 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer’in hayatını kaybettiği kazada Adalet Bakanlığı, aynı araçta bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu’nun yaralanmasına ilişkin verilen takipsizlik kararının ‘kanun yararına bozulmasını’ talep etti.

Olaya ilişkin İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde 25 Ocak 2017’de görülen duruşmada mahkeme, olay anında arabada bulunan Yiğit Şahinbeyoğlu’nun bacaklarından yaralandığı iddiası dolayısıyla “Birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılır” hükmünün uygulanması ihtimali olması nedeniyle kazaya sebep olduğu iddia edilen Cahit Arda Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmuştu.

İhbara ilişkin yapılan soruşturmada, Yiğit Şahinbeyoğlu’nun kazada yaralandığına ilişkin rapor olmaması dolayısıyla takipsizlik kararı verilmişti. Karara yapılan itirazın sulh ceza hakimliğince reddedilmesi ile takipsizlik kararı kesinleşmişti.

Kazada dizlerinden ve baldırından yararlanan Yiğit Şahinbeyoğlu avukatı Merve Uçanok aracılığı ile Adalet Bakanlığına başvurarak, takipsizlik kararına yaptıkları itirazın reddinin ‘kanun yararına bozulmasını’ istedi. Yiğit Şahinbeyoğlu’nun kaza esnasında yaralandığı bölgelerin görüldüğü fotoğraflarında yer aldığı dilekçeyi inceleyen Adalet Bakanlığı, kararın ‘kanun yararına bozulması’ için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığı ‘kanun yararına bozma’ talebi kabul edilirse, hakkında ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Cahit Arda Uysal, ‘Taksirle ölüme neden olmak, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
990 uyuşturucu hapla yakalandı (2)990 uyuşturucu hapla yakalandı (2)
HDP’den Erken Seçim ve Sivil İtaatsizlik ÇağrısıHDP’den Erken Seçim ve Sivil İtaatsizlik Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşları tarafından dövüldü

Öldürdüğü babası için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunmuş

Babasını öldürüp yakmıştı! Her şeyi itiraf etti

Melisa Kalem, vurulduktan sonra annesini aramış

Vahşice öldürülmüştü! Yürek yakan detay ortaya çıktı

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.