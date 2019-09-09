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Fizyoterapistlerin gelişimi için çalışmalar devam ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü, UNICEF gibi uluslararası birçok kurum ve kuruluşla ortak projeler yürüten Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT), fizyoterapistlerin mesleki gelişimini ve tanıtımını dünya çapında artıracak çalışmalara devam ediyor.8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Dr.

Fizyoterapistlerin gelişimi için çalışmalar devam ediyor

Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü, UNICEF gibi uluslararası birçok kurum ve kuruluşla ortak projeler yürüten Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT), fizyoterapistlerin mesleki gelişimini ve tanıtımını dünya çapında artıracak çalışmalara devam ediyor.
8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Fizyoterapisti Ülviye Koçarslan, fizyoterapistlerin hekim tarafından teşhisi konmuş hastaya kapsamlı bir değerlendirmeyi takiben fizyoterapi tanımlamasını yapabilen, uygun tedavi yaklaşımlarını belirleyerek uygulayabilen, sonuçları ve fizyoterapiyi sonlandırma kriterlerini tespit edebilecek yeterlik ve nitelikler taşıyan meslek elemanları olduğunu kaydetti. Fizyoterapi mesleğinin tarihçesinin M.Ö. 460’lı yıllara dayandığını ve önce Hipokrat, daha sonra Galen’in masaj, manuel terapi teknikleri ve hidroterapiyi hastaların tedavisi için ilk uygulayan kişiler olduğunu hatırlatan Koçarslan, modern dönemin 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da başladığını ifade etti. Ülviye Koçarslan, polimyelit epidemisi ve 1. Dünya Savaşı’nın modern fizyoterapi mesleğinin başlamasını sağlayan önemli etkenler olduğunu ve mesleğin ilerlemesinin ortopedistlerin yardımı ile gerçekleştiğini vurguladı. Koçarslan, teknolojide ve klinik uygulamalarda kaydedilen ilerlemeyi meslekte özelleşme, kanıta dayalı bilimsel çalışmalar ve akademik yapılanmaların takip ettiğini söyledi. WCPT’nin yüz binlerce üyesi olduğunu belirten Koçarslan, “Günümüzde WCPT, 112 üye kuruluşun yanı sıra 450 binden fazla üyesi olan ve fizyoterapistleri uluslararası düzeyde temsil eden büyük bir organizasyondur ve Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Yaşlılık Enstitüsü, UNICEF gibi uluslararası birçok kurum ve kuruluşla ortak projeler yürütmekte ve fizyoterapistlerin mesleki gelişimini ve tanıtımını dünya çapında artıracak çalışmalara devam etmektedir“ dedi.
Koçarslan, 1969 yılında kurulan Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin 1974 yılında WCPT üyeliğine kabul edildiğini, 1979 yılında kurulan Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliğinin ise 40. yılını kutlamaya hazırlandığını vurguladı.

"Lisansüstü fizyoterapiyle sınırlı değil"
Fizyoterapistlerin 1980’lerden başlayarak çeşitli alanlarda lisansüstü eğitim vermeye başladıklarını ifade eden Koçarslan, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, rekonstruktif cerrahide rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, obstetrik-jinekolojik rehabilitasyon, kanser rehabilitasyonu, sporda fizyoterapi gibi pek çok alanda lisansüstü eğitimin yanı sıra; fizyoloji, anatomi, nörofizyoloji, nöroanatomi, biomekani, kinezyoloji, biyomühendislik ve nörobilim gibi konularda da lisansüstü eğitim yapmaya başladıklarının altını çizdi.

“Hayat hareket edince güzel”
Çalışmalarını insan odaklı yürüttüklerini belirten Koçarslan, “Fizyoterapist ünvanı ile çıktığımız bu yolda multidisipliner ekip çalışmasıyla din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın hastaların hak ve menfaatlerini ön planda tutarak belirlediğimiz hedeflerimize sabır, emek, inanç ve sevgi ile yorulmadan, pes etmeden her gün daha iyisi için çalışarak ulaşmaya devam edeceğiz. İnsanların hayatına hareket katan, hareket etmenin güçleştiği zamanlarda insanların elinden tutan ve onlara yol gösteren tüm fizyoterapistlerin, bu yolda emek veren fizyoterapist adaylarının bu özel günlerini kutluyoruz. Hayat hareket edince güzel“ ifadelerini kullandı.

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