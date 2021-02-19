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FKA Twigs: Shia LaBeouf köpeklere vurmakla övünürdü

19.02.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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FKA Twigs: Shia LaBeouf köpeklere vurmakla övünürdü

FKA Twigs, eski erkek arkadaşı Shia LaBeouf'ın karaktere girmesine yardımcı olduğu için sokak köpeklerini vurmakla övündüğünü öne sürdü.

Gerçek ismi Tahliah Barnett olan müzisyen ve oyuncu FKA Twigs, geçen yıl aralıkta dava açarak cinsel saldırı, darp ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntı çektirmek de dahil olmak üzere sürekli taciz ile suçladığı eski sevgilisi Shia LaBeouf hakkında konuştu. 33 yaşındaki şarkıcı Elle dergisine verdiği röportajda Shia LaBeouf'ın 2020 yapımı The Tax Collector filmindeki rolü için metot oyunculuğu iddiasıyla yaptıklarını anlattı.

FKA Twigs, sokak köpeklerine vurmakla övünen sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" cevabı aldığını söyledi.

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FKA Twigs, "Kötü hissetmeme neden oldu, sanki oyuncu olmanın veya bunu yapmanın ne demek olduğunu anlamıyormuşum gibi... Metot (oyunculuğu)" dedi.

FKA Twigs, LaBeouf'ın arkadaşlarıyla olan ilişkilerini kıskandığını ve yabancılarla etkileşimini denetlediğini şu sözlerle anlattı:

"Bir keresinde FaceTime'da arkadaşımla güldüğümü duymuştu. İçeri girdi ve beni böyle güldürmediğini söylediği için büyük bir tartışma yaşadık. Bu yüzden arkadaşlarımla gülüşmemi saklamak zorunda kaldım. Bu arkadaşlarımla konuşmadığım bir tecritti. Kendisinin dahil olmadığı bir şey deneyimlememden, bana neşe veren bir anıdan nefret etmişti.

FKA Twigs, "Shia LaBeouf sonrası toparlanmak bugüne kadar denediğim en zor şeydi" dedi.

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