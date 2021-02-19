FKA Twigs: Shia LaBeouf köpeklere vurmakla övünürdü

Gerçek ismi Tahliah Barnett olan müzisyen ve oyuncu FKA Twigs, geçen yıl aralıkta dava açarak cinsel saldırı, darp ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntı çektirmek de dahil olmak üzere sürekli taciz ile suçladığı eski sevgilisi Shia LaBeouf hakkında konuştu. 33 yaşındaki şarkıcı Elle dergisine verdiği röportajda Shia LaBeouf'ın 2020 yapımı The Tax Collector filmindeki rolü için metot oyunculuğu iddiasıyla yaptıklarını anlattı.

FKA Twigs, sokak köpeklerine vurmakla övünen sevgilisine bunun gerçek olup olmadığını sorduğunda "Sanatımı ciddiye alıyorum. Bana sanatımda destek çıkmıyorsun. Benim işim bu. Şarkı söylemekten farklı. Sadece sahneye çıkıp birkaç hareket yapmıyorum. Karaktere giriyorum" cevabı aldığını söyledi.

FKA Twigs, "Kötü hissetmeme neden oldu, sanki oyuncu olmanın veya bunu yapmanın ne demek olduğunu anlamıyormuşum gibi... Metot (oyunculuğu)" dedi.

FKA Twigs, LaBeouf'ın arkadaşlarıyla olan ilişkilerini kıskandığını ve yabancılarla etkileşimini denetlediğini şu sözlerle anlattı: