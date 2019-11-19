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FKÖ: “ABD şiddet ve kaosun kapısını açtı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:09 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat: - “ABD Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını ilan etmekle, şiddet, radikalleşme, kaos ve kan dökmenin kapılarını açmıştır”

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararının, bölgede şiddet, radikalleşme, kaos ve kan dökmenin kapısını açtığını belirtti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin, "işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme" kararını değerlendirdi.

Ureykat, ABD’nin söz konusu kararının uluslararası güveni ve barışı tehlikeye attığını vurgulayarak, “ABD Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olmadığını ilan etmekle, şiddet, radikalleşme, kaos ve kan dökmenin kapılarını açmıştır.” dedi.

ABD’nin Yahudi yerleşim birimleri kararının uluslararası hukuka aykırı ve geçersiz olduğunu dile getiren Ureykat, uluslararası topluma kararla mücadele etme çağrısı yaptı.

Filistin yönetiminin, ABD yönetiminin söz konusu kararını duyurmasının ardından diplomatik atağa geçtiğini belirten Ureykat, Filistin’in ABD’nin kararını görüşmek için Arap ülkeleri dışişleri bakanlarına olağanüstü toplanma çağrısı yapacağını ifade etti.

Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da İsrail ile mücadele için çok kapsamlı bir telefon trafiği başlattığını aktararak, Abbas’ın devlet liderleri ile uluslararası kurum ve kuruluşların başkanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Filistin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’un da kararla mücadele için BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığını ifade eden Ureykat, “Uluslararası Ceza Mahkemesi, Adalet Divanı ve İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere uluslararası tüm kurumların kapılarını çalacağız.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken seçimler öncesi Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak vaadinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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