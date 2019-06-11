FKÖ Türkiye'nin Filistin meselesindeki tutumundan memnun

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Türkiye'nin Filistin meselesi karşısındaki tutumundan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

FKÖ ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani ile Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşme sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haziran ayı başında düzenlenen 14'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde yaptığı konuşmaya işaret eden Mecdelani, "Türkiye'nin Çavuşoğlu tarafından ifade edilen tutumuyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve bu ilişkilerin güçlendirilmesinin vurgulandığını" aktardı.

Mecdelani, devam eden İsrail saldırıları karşısında Türkiye'nin rolü ve Filistin halkına yönelik destekleyici tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haziran ayı sonuna doğru Bahreyn'de düzenlenecek ekonomi çalıştayına da değinen FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Mecdelani, Filistin yönetiminin, söz konusu çalıştaya katılmayacaklarına ilişkin güvence almak adına Arap ve uluslararası organlarla iletişim halinde olduğunu ve çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.