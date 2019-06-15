FKÖ ve Hamas'tan Bahreyn çalıştayını akamete uğratma çağrısı

BEYRUT (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas, Bahreyn çalıştayı ile Yüzyılın Anlaşması planını akamete uğratma çağrısı yaptı.

FKÖ ve Hamas'tan iki heyet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

FKÖ Merkez Komite üyesi Azzam el-Ahmed, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Filistinli grupların tamamının Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduğunu belirterek, "Bu da bize Bahreyn çalıştayını başarısız kılma, düzenlenmesine engel olma ya da düzenlenmeden önce içeriğini boşaltma sorumluluğunu yüklüyor." dedi.

Ahmed, ABD yönetiminin, Filistin meselesini tasfiye etmek ve Siyonistlerin "Büyük İsrail" devleti düşünün gerçekleşmesi için Yüzyılın Anlaşması planının arkasına gizlendiğini söyledi.

Bahreyn çalıştayında söz konusu planın en tehlikeli kısmının ele alınacağını dile getiren Ahmed, mülteci meselesine son verilerek Filistin meselesini tasfiye etmek için Arapların milyar dolarlarla kandırılmak istendiğini kaydetti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ise Yüzyılın Anlaşması planı ve ABD'nin Filistin meselesini tasfiye etme projesine karşı Filistinlilerin ortak bir duruşu olduğunu vurguladı.