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FKÖ ve Hamas'tan Bahreyn çalıştayını akamete uğratma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Komite üyesi Azzam el-Ahmed: - "Bu da (Filistinli grupların Yüzyılın Anlaşması'na karşı oluşu) bize Bahreyn çalıştayını akamete uğratma, düzenlenmesine engel olma ya da düzenlenmeden önce içeriğini boşaltma sorumluluğunu yüklüyor"

BEYRUT (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Hamas, Bahreyn çalıştayı ile Yüzyılın Anlaşması planını akamete uğratma çağrısı yaptı.

FKÖ ve Hamas'tan iki heyet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

FKÖ Merkez Komite üyesi Azzam el-Ahmed, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Filistinli grupların tamamının Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduğunu belirterek, "Bu da bize Bahreyn çalıştayını başarısız kılma, düzenlenmesine engel olma ya da düzenlenmeden önce içeriğini boşaltma sorumluluğunu yüklüyor." dedi.

Ahmed, ABD yönetiminin, Filistin meselesini tasfiye etmek ve Siyonistlerin "Büyük İsrail" devleti düşünün gerçekleşmesi için Yüzyılın Anlaşması planının arkasına gizlendiğini söyledi.

Bahreyn çalıştayında söz konusu planın en tehlikeli kısmının ele alınacağını dile getiren Ahmed, mülteci meselesine son verilerek Filistin meselesini tasfiye etmek için Arapların milyar dolarlarla kandırılmak istendiğini kaydetti.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ise Yüzyılın Anlaşması planı ve ABD'nin Filistin meselesini tasfiye etme projesine karşı Filistinlilerin ortak bir duruşu olduğunu vurguladı.

Aruri, baskılar ve aldatmalar ne kadar büyük olursa olsun, Yüzyılın Anlaşması planına karşı sergilenecek ortak duruşun, bu planı başarısızlığa uğratacağına inandıklarını aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la görüşmelerinde Filistinlilerin Lübnan'daki varlığını ele aldıklarına değinen Aruri, kendilerinin de Filistinlilere bu ülkede vatandaşlık verilmesini istemediğini, bunun Filistin topraklarındaki tarihi haklarından feragat etmek anlamına geleceğini kaydetti.

Avn, önceki gün, Fransa'nın Alpes-Côte d'Azur (Fransız Rivierası) bölgesi Meclis Başkanı Renaud Muselier ve beraberindeki heyeti kabulünde, Filistinlilerin vatandaşlığa kabul edilmesi yönündeki her türlü adımı reddettiğini açıklamıştı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" ekonomi çalıştayına ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah İçin Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn çalıştayı FKÖ Hamas

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