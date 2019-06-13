Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Arap ülkelerini ay sonunda ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayını boykot etmeleri çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplanan FKÖ Yürütme Kurulu, 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını görüştü.

Toplantı sonrası FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı'na katılım reddedilerek, "Bu çalıştay toprak karşılığında barış ilkesini, para karşılığında barış ilkesiyle değiştirmeyi hedefliyor." denildi.

Arap ülkelerine "çalıştayı boykot etme ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlı kalma çağrısı" yapılan açıklamada, "Filistin halkı adına pazarlık yapmak için kimseyi görevlendirmedik. Dolayısıyla bu çalıştayın sonuçları bizim için yok hükmündedir. Ayrıca bu çalıştayın ne bir hak ne de bir yaptırımı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Bahreyn Çalıştayı'na eş zamanlı olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İslami eğilimli, ulusalcı ve milliyetçi Arap partilerinin katılımıyla ortak bir "Halk Konferansı" düzenlenmesi konusundaki çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.