FKÖ'den Arap ülkelerine İsrail'le normalleşmeye son verme çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Arap ülkelerinin "Arap Barış Planı"na bağlı kalması ve İsrail'le her türlü normalleşmeye son vermesi gerektiğini belirtti.

FKÖ Yürütme Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Arap ülkelerindeki yetkililere, "Filistin davasının tasfiyesi için hazırlanmış bir İsrail projesi olması nedeniyle" Yüzyılın Anlaşması planını reddetme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ülkelerinin Arap Barış Planı'na bağlı kalması ve İsrail'le her türlü normalleşmeye son vermesi gerektiği ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Komite Üyesi Ahmed Mecdelani, toplantıda İsrail ile yapılan anlaşmaları durdurma kararları ile FKÖ ve Filistin yönetimi arasındaki ilişkilerin ele alındığını söyledi.

Mecdelani, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararını yürürlüğe sokmak üzere kurulan komitenin gelecek hafta toplanacağını belirtti.