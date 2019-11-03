HABER

FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "İsrail" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 21:17 | Son Güncelleme

FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "İsrail" çağrısı

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in sivillere yönelik ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i "işgal altındaki sivilleri korumak için uluslararası kararlar ve anlaşmalarla tutarlı tutum takınmaya" davet etti.

FKÖ İnsan Hakları Sivil Toplum Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntülerin basına yansıması üzerine BM Genel Sekreteri Guterres’e İsrail’in ihlallerini durdurmak üzere harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin, "işgal devleti güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı şekilde işlediği suçlara maruz kaldığına" dikkati çekilerek, Filistin topraklarında işgal şartlarında yaşamaya çalışan sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası kararların, yasaların ve sözleşmelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.

BM Genel Sekreteri’nin, BM Güvenlik Konseyinin ve uluslararası insan hakları sözleşmesini imzalayan tüm ülkelerin "ABD tarafından korunan ve suçları örtbas edilen" İsrail’den tamamen sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "işgal devletinin" liderlerinin Filistinlilere karşı işlediği insanlık suçları nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması çağrısı yapıldı.

- İsrail polisi, Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurmuş

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial yaratmıştı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayımlanan görüntüye göre, İsrail polisinin bölgeden uzaklaşmasını istediği Filistinli genç sırtı dönük ve elleri havada olarak yürüyor. Daha sonra İsrail polisi, arkası dönük gence bölgeden uzaklaştığı sırada plastik mermiyle ateş açıyor. Vurulan Filistinli genç acı içinde yere yığılırken İsrail polisleri bölgeden uzaklaşıyor.

Haber, yayımlanmasının ardından sosyal medyada yoğun tepkiye neden olmuştu.

İsrail polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce Batı Şeria'da yaşandığı, sebepsiz yere Filistinli gence arkasından ateş açan sınır polisinin görevden alındığı ifade edilmişti.

PARTNERÇirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!Çirkin diye dalga geçiyorlardı, şimdi bir bakan bir daha bakıyor!
Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralıDiyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı
Ahırda çıkan yangında bir büyükbaş öldüAhırda çıkan yangında bir büyükbaş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Filistin FKÖ israil

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

5 ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Fenerbahçe'yi üzen kaza haberi! 5 yaralı

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

ABD askerlerinden petrol kuyuları çevresinde devriye

Böyle görüntülendi! ABD askerlerinden devriye

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

Beşiktaş'ta otobüs şoförü dehşeti: 2'si ağır 13 kişi yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.