FKÖ'den BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "İsrail" çağrısı

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail’in sivillere yönelik ihlalleri nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’i "işgal altındaki sivilleri korumak için uluslararası kararlar ve anlaşmalarla tutarlı tutum takınmaya" davet etti.

FKÖ İnsan Hakları Sivil Toplum Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntülerin basına yansıması üzerine BM Genel Sekreteri Guterres’e İsrail’in ihlallerini durdurmak üzere harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin, "işgal devleti güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin uluslararası hukuka ve sözleşmelere aykırı şekilde işlediği suçlara maruz kaldığına" dikkati çekilerek, Filistin topraklarında işgal şartlarında yaşamaya çalışan sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası kararların, yasaların ve sözleşmelerin uygulanmasının önemi vurgulandı.

BM Genel Sekreteri’nin, BM Güvenlik Konseyinin ve uluslararası insan hakları sözleşmesini imzalayan tüm ülkelerin "ABD tarafından korunan ve suçları örtbas edilen" İsrail’den tamamen sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "işgal devletinin" liderlerinin Filistinlilere karşı işlediği insanlık suçları nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması çağrısı yapıldı.