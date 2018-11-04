RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, Hamas'ı, Gazze Şerisi'ndeki iktidarını sağlamlaştırmak için İsrail'le ateşkes yapmaya çalışmakla suçladı.

Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, akan kanı durdurmada kararlı olduğunu ve yeni bir İsrail saldırısını kabul etmeyeceğini belirterek, aynı zamanda Hamas'ın "Gazze Şeridi'ndeki egemenliğinin temellerini sağlamlaştıracak ve Yüzyılın Anlaşması'na dahil olmasına yol açacak bir ateşkes için Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerini kullanmasını ve sınır bölgelerindeki tansiyonu yükseltmesini de kabul etmediklerini aktardı.

"Hamas, Gazze'deki egemenliğini sağlamlaştırmak için İsrail'le ateşkes anlaşması imzalamaya çalışıyor." diyen Mecdelani, yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, Filistinli gruplar ile İsrail arasında, Mısır'ın gözetiminde, 2014 yılında imzalanan anlaşmanın temellerine dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Mecdelani, Gazze'deki krizin insani değil siyasi olduğuna dikkati çekti.