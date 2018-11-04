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FKÖ'den "Hamas'ın egemenliğini ateşkesle sağlamlaştırmaya çalıştığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 20:09 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani: - "Hamas, Gazze'deki egemenliğini sağlamlaştırmak için İsrail'le ateşkes anlaşması imzalamaya çalışıyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, Hamas'ı, Gazze Şerisi'ndeki iktidarını sağlamlaştırmak için İsrail'le ateşkes yapmaya çalışmakla suçladı.

Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, akan kanı durdurmada kararlı olduğunu ve yeni bir İsrail saldırısını kabul etmeyeceğini belirterek, aynı zamanda Hamas'ın "Gazze Şeridi'ndeki egemenliğinin temellerini sağlamlaştıracak ve Yüzyılın Anlaşması'na dahil olmasına yol açacak bir ateşkes için Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerini kullanmasını ve sınır bölgelerindeki tansiyonu yükseltmesini de kabul etmediklerini aktardı.

"Hamas, Gazze'deki egemenliğini sağlamlaştırmak için İsrail'le ateşkes anlaşması imzalamaya çalışıyor." diyen Mecdelani, yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının, Filistinli gruplar ile İsrail arasında, Mısır'ın gözetiminde, 2014 yılında imzalanan anlaşmanın temellerine dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Mecdelani, Gazze'deki krizin insani değil siyasi olduğuna dikkati çekti.

- "Gazze'deki ablukanın bahanesi Hamas"

Mecdelani, İsrail'in Hamas'ın Gazze'deki kontrolünü bahane ederek bölgede abluka uyguladığına işaret ederek, "Gazze'deki ablukanın kaldırılması, Hamas'ın oradaki yönetiminin sonlandırılmasıyla başlar." ifadesini kullandı.

"Filistin'in çıkarları pahasına olan hiçbir ateşkesi kabul etmeyeceğiz." diyen Mecdelani, Filistin yönetiminin, birliğin tamamlanması için Mısır gözetiminde Hamas'la imzalanan tüm anlaşmalara bağlı olduğunu kaydetti.

Mecdelani, Abbas'ın uzlaşı anlaşmasını uygulamak için yeni şartlar öne sürdüğüne ilişkin haberlerin asılsız olduğuna dikkati çekerek, "Hamas'ın uzlaşı anlaşmasını yürürlüğe koyması durumunda Filistin yönetimi ve hükümeti, sorumluluklarını ivedilikle yerine getirmeye hazır." dedi.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Mecdelani, Mısır'dan bu anlaşmaların uygulanmasında ortaklık rolünü oynamasının beklendiğini aktardı.

- Hamas'tan FKÖ'nün iddiasına yalanlama

Öte yandan Hamas söz konusu iddiayı yalanlayarak, (ateşkesi kalıcı kılmak için) farklı taraflar arasında sarf edilen çabaların, Gazze halkına yardımı ve bölgedeki ablukanın kaldırılmasını hedeflediğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Fetih Hareketi ile Filistin yönetiminin, bu çabalara yönelik saldırılarının, Gazze'deki insani krizin devam etmesine ilişkin isteğini yansıttığını belirterek, (ateşkesi kalıcı kılmak için) farklı taraflar arasında sarf edilen çabaların, Gazze halkına yardımı ve bölgedeki ablukanın kaldırılmasını hedeflediğini aktardı.

Fetih Hareketi ile Filistin yönetiminin, bu tutumunun, Gazze'deki ablukayı kaldırılması için mücadele eden Filistinli grupların ortak ulusal bakış açısından farklı bir tutum sergilemeye devam etme isteğini yansıttığını aktardı.

Kasım, Fetih Hareketi'ne, "halkın, Gazze'deki ablukanın kaldırılması talebi karşısında sergilediği muhalif tutumuna son vermesi" çağrısında bulunarak, ayrıca hareketten, işgal güçleri ile ABD yönetiminin planlarıyla mücadelede, Filistin iç cephesinin güçlendirilmesi için uzlaşı anlaşmalarının ivedilikle uygulanmasını istedi.

Filistinli kaynaklar, geçen perşembe Filistinli gruplar ile İsrail arasında ara buluculuk yapan Mısır İstihbarat Birimi'nin, ateşkes görüşmelerinde önemli ilerleme kaydettiğini açıklamıştı.

Muhtemel anlaşmanın şartları arasında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlediği gösterilere son vermesi karşılığında, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın hafifletilmesi yer aldığı ifade ediliyor.

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