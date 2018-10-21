FKÖ’den İsrail’e Kudüs Valisi kınaması

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail polisinin Kudüs Valisi Adnan Gays’ı gözaltına almasını kınadı.
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in, Kudüs'te Filistin'in politik, ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamını bozma hakkı yoktur.” dedi.
Ureykat, İsrail polisinin Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Gays ve Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’i gözaltına almasını kınayarak derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.
İsrail’in Kudüs’teki gerilimi tırmandırmasının “tehlikeli boyutlara ulaşacağı” uyarısında bulunan Ureykat, şunları kaydetti:
“İsrail, hapishanelerde tuttuğu binlerce mahkumun yanı sıra uluslararası hukuku sistematik olarak ihlal ederek, Kudüs ve diğer Filistin kentlerinde resmi düzeydeki siyasi ve güvenlik liderlerini keyfi bir şekilde gözaltına alarak gözdağı politikasına doğru ilerliyor."
Ureykat, Gays ve Fakih’in gözaltına alınmasının İsrail’in uluslararası hukuku ihlal zincirinin sadece küçük bir parçası olduğunu belirterek, uluslararası camiaya, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kurtarılması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için acil müdahale çağrısında bulundu.
İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip, dün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’ı aracından indirerek bilinmeyen bir yere götürmüştü.
İsrail polisleri dün sabah saatlerinde Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’i de gözaltına almıştı.
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