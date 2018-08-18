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FKÖ'den "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 03:38 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, uluslararası toplumdan, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarının acilen önüne geçilmesini istedi

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Aşravi, yayımladığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma, İslam ve Arap dünyasına, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa ve diğer kutsallara yönelik saldırılarının acilen önüne geçilmesi çağrısı yaptı.

Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasını talep eden Aşravi, Kudüs'ün mevcut statüsüne göre İsrail'in Kudüs ve kutsal değerler üzerinde herhangi bir hukuki egemenliğinin olmadığını vurguladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) kapısında İsrail polislerine cuma günü bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli genç, İsrail güçlerince silahla vurularak şehit edilmişti.

Cuma günü yaşanan olay üzerine İsrail polisi ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin kapıları kapatması üzerine Filistinliler Akşam namazını başta el-Esbat (Aslanlı) kapısı olmak üzere Harem-i Şerif'in diğer kapılarında eda etmişti.

Yatsı namazını Aksa'da kılmak isteyen Müslümanlara, İsrail polisi müdahale ederek dağıtmıştı. Filistinli yetkililer ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmaması halinde sabah namazını Aksa'nın el-Esbat kapısında kılmak üzere Filistinlilere çağrıda bulunmuştu.

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Hanan Aşravi israil Mescid-i Aksa

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