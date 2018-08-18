RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi, uluslararası topluma, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.
Aşravi, yayımladığı yazılı açıklamada, uluslararası topluma, İslam ve Arap dünyasına, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa ve diğer kutsallara yönelik saldırılarının acilen önüne geçilmesi çağrısı yaptı.
Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasını talep eden Aşravi, Kudüs'ün mevcut statüsüne göre İsrail'in Kudüs ve kutsal değerler üzerinde herhangi bir hukuki egemenliğinin olmadığını vurguladı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) kapısında İsrail polislerine cuma günü bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli genç, İsrail güçlerince silahla vurularak şehit edilmişti.
Cuma günü yaşanan olay üzerine İsrail polisi ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin kapıları kapatması üzerine Filistinliler Akşam namazını başta el-Esbat (Aslanlı) kapısı olmak üzere Harem-i Şerif'in diğer kapılarında eda etmişti.
Yatsı namazını Aksa'da kılmak isteyen Müslümanlara, İsrail polisi müdahale ederek dağıtmıştı. Filistinli yetkililer ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmaması halinde sabah namazını Aksa'nın el-Esbat kapısında kılmak üzere Filistinlilere çağrıda bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...
ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu
PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum