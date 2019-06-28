HABER

FKÖ'den Manama çalıştayına katılanlara "uluslararası hukuka bağlılığınızı ilan edin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:36 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Manama'daki "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılan tüm tarafları uluslararası hukuka bağlılıklarını ilan etmeye çağırdı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Bahreyn'in başkenti Manama'daki "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayına katılan tüm taraflara uluslararası hukuka bağlılıklarını ilan etme çağrısı yaptı.

FKÖ Genel Sekreterlik ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ureykat İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosu Philip Hall ile ABD'li sivil toplum kuruluşları, din adamları ve akademisyenlerden oluşan gruplarla ayrı ayrı görüştü.

Açıklamada Ureykat, Manama'daki çalıştaya katılan tarafları, uluslararası hukuk, uluslararası meşruiyet, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına göre iki devletli çözüm, mülteciler meselesinin Birleşmiş Milletler'in (BM) 194 numaralı kararı uyarınca çözümü ve tutukluların serbest bırakılması ilkelerine bağlı olduklarını vurgulayan ortak bir duruş sergilemeye çağırdı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın Batı Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında yerleşim yerlerini şehirlerle veya mahallelerle değiştirme çağrısını hatırlatan Ureykat, Greenblatt'ı Arapları ve haklı davalarını hafife almakla suçladı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çarşamba günü sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti
SoloTürk'ten İzmit'te nefes kesen gösteri uçuşuSoloTürk'ten İzmit'te nefes kesen gösteri uçuşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat Manama

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da taksici operasyonu! Sayı artıyor

Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.