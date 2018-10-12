FKÖ'den otorite uyarısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), kendisi ile Filistin Devleti'nin siyasi, hukuki otoritesini göz ardı eden devletleri ve tarafları kınadığını bildirdi.
FKÖ Merkez Komitesi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, FKÖ ve Filistin Devleti'nin siyasi, hukuki otoritesini tanımayan devlet ve tarafların kınandığı, Filistin Devleti'nin bu otoriteye düşmanlık eden tüm taraflarla siyasi, hukuki mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.
- Gazze'yi Batı Şeria ve Kudüs'ten ayıran projeye ret
Gazze Şeridi'ni Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten ayıran planın reddedildiği, bunun "Yüzyılın Anlaşması" planının dayanak noktası olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "FKÖ Filistin halkının yasal ve tek temsilcisidir. FKÖ Filistin halkının çıkarlarını temsil eder ve haklarını savunur. Onsuz yapılan hiçbir anlaşma yasal değildir." değerlendirmesine yer verildi.
Merkez Komitesinin ekim 2017'de imzalanan uzlaşı anlaşmasının bir bütün olarak uygulamaya geçirilmesi için Mısır ile çalıştığı bilgisi verilirken, uzlaşı meselesinin elektrik, su ve maaşlar gibi insani konulara bölünmesi, uzlaşı hükümetinden uzak bir çözüm arayışının, Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasındaki siyasi bölünmeyi daha da artıracağı vurgulandı.
Hamas geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'ye, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konusunu görüşmek üzere 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti.
- Filistin uzlaşı çabaları
Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
Bu döneme kadar uzlaşı konusunda pek çok girişim yapılmış, son olarak 12 Ekim 2017'de "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.
Fetih ve Hamas arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.
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