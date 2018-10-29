Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) İsrail'in dün abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına düzenlediği ve 3 çocuğun şehit olduğu hava saldırısıyla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

FKÖ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çocukları kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilerek, UCM'den "3 çocuğun şehit olduğu saldırıyla ilgili derhal soruşturma başlatması" istendi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun sürekli işlediği suçlara karşı uluslararası toplum ile uluslararası kurumların takındığı sessiz tavrın kırılmasının talep edildiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin güneydoğu sınırında düzenlediği hava saldırısında yaşları 12 ile 14 arasında değişen 3 çocuğun şehit olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze ile İsrail arasındaki tel örgülerin bulunduğu bölgede, 3 Filistinli gençten oluşan bir grubun hava saldırısıyla hedef alındığı ifade edilmişti. Açıklamada, "gençlerin söz konusu bölgede oyalandıkları ve patlayıcı madde yerleştirme çabasında oldukları" iddia edilmişti.

