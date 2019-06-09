FKÖ’den Yüzyılın Anlaşması’na karşı mücadele çağrısı

Ebu Yusuf, FKÖ bünyesindeki fraksiyonların temsilcilerinin, Filistinli STK’lara, bağımsız kanaat önderlerine Filistin kentlerinde, mülteci kamplarında ve diasporada Yüzyılın Anlaşması ile mücadele çerçevesinde faaliyetler düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirterek, faaliyetlerin sadece şehir merkezlerinde olmayacağını, aynı zamanda İsrail askerleriyle temas noktalarında protesto gösterileri şeklinde de gerçekleşeceğini söyledi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “El-Bire Belediye Başkanlığındaki toplantı, Filistin halkının haklarını yok etmeyi hedefleyen ABD ve İsrail’in plan ve uygulamalarına karşı toplumsal faaliyetlerin düzenlenmesine ilişkin bir program oluşturma amacıyla düzenlenmiştir.” dedi.

FKÖ, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı El-Bire Belediye Başkanlığında, bünyesindeki ulusal ve İslami fraksiyonların temsilcileriyle “Yüzyılın Anlaşması” projesine ilişkin bir toplantı düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki fraksiyonların temsilcileri, Filistinlilere, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği "Yüzyılın Anlaşması"na karşı mücadele çağrısı yaptı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden, Yüksek Arap Takip Komitesi'yle (YATK) koordineli bir şekilde İsrail’e bağlı Filistin kentlerinde de faaliyetlerin düzenleneceğine işaret eden Ebu Yusuf, söz konusu faaliyetler dizisinin ilkinin, Ramallah’ın kuzeyindeki Cibiya beldesinde yapılacağını, ayın 24’ünde de Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla eş zamanlı olarak Ramallah’ın merkezinde düzenleneceğini açıkladı.

Ebu Yusuf, ABD’nin Filistin halkının haklarını göz ardı eden tüm politikalarına karşı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin desteğiyle 25-26 Haziran’da Bahreyn'de Filistin için düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ilişkin ise “Filistin halkının hakları parayla tazmin edilemez.” ifadelerini kullandı.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.