HABER

"FKÖ'nün Washington ofisinin kapatılması savaş ilanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud: - "ABD yönetiminin bu kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti İsrail'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır" - "Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olarak halkımıza ve işgal altındaki Filistin topraklarına karşı, tarihin son işgal devletinin (İsrail) müttefiki ve dostu olduğunu, her türlü politikasını desteklediğini ilan etti"

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, ABD yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararını bölgedeki barış çabalarına karşı bir "savaş ilanı" olarak niteledi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

ABD yönetiminin Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararından duydukları üzüntüyü dile getiren Mahmud, "ABD yönetiminin bu kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti İsrail'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır." ifadelerini kullandı.

Mahmud, "özgür dünyaya bu yeni sömürge politikalarına karşı harekete geçme" çağrısı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olarak halkımıza ve işgal altındaki Filistin topraklarına karşı, tarihin son işgal devletinin (İsrail) müttefiki ve dostu olduğunu, her türlü politikasını desteklediğini ilan etti."

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD yönetiminin Filistin'i cezalandırma amacıyla FKÖ'nün Washington bürosunu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetiminin, İsrail savaş suçlarına karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi ile birlikte çalışmayı sürdüren bizleri cezalandırmak amacıyla Washington'daki büyükelçiliğimizi kapatacağı ve Filistin bayrağını indireceği konusunda resmen bilgilendirildik." ifadelerine yer vermişti.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!
Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildiAnkara Marasim Sokak katliamında karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin FKÖ israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

Sakarya'da kalaşnikoflu saldırgan krizi! Fabrikayı taradı, güvenlik görevlisini rehin aldı

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

TSK'dan Pendik'teki rehine krizi sonrası saldırgan ile ilgili flaş açıklama!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı! Yetkililerden vatandaşlara geri dönün uyarısı!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Enis Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi!

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

Ankara Marasim Sokak katliamında karar verildi

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İBB'den 17 Eylül Pazartesi günü için toplu ulaşım kararı: 06.00-14.00 arası ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.