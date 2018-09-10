"FKÖ'nün Washington ofisinin kapatılması savaş ilanıdır"

RAMALLAH (AA) – Filistin hükümeti, ABD yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararını bölgedeki barış çabalarına karşı bir "savaş ilanı" olarak niteledi.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

ABD yönetiminin Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararından duydukları üzüntüyü dile getiren Mahmud, "ABD yönetiminin bu kararı bölgede barış temellerini güçlendirme çabalarına karşı bir savaş ilanıdır. Bu aynı zamanda işgal devleti İsrail'e, Filistin halkına karşı kanlı politikalarını uygulama, onları zorunlu göçe tabi tutma, topraklarında Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine devam etme yönünde yakılmış bir yeşil ışıktır." ifadelerini kullandı.

Mahmud, "özgür dünyaya bu yeni sömürge politikalarına karşı harekete geçme" çağrısı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olarak halkımıza ve işgal altındaki Filistin topraklarına karşı, tarihin son işgal devletinin (İsrail) müttefiki ve dostu olduğunu, her türlü politikasını desteklediğini ilan etti."