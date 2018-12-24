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Flamingolar İzmir'i sevdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagününü kendilerine mesken edinen, doğadaki nadir kuş türlerinden flamingolar, bölgeyi sevdi.

Flamingolar İzmir'i sevdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagününü kendilerine mesken edinen, doğadaki nadir kuş türlerinden flamingolar, bölgeyi sevdi.
İzmir'de, kış mevsiminde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle konumu nedeniyle kuşların sığındığı liman olan İnciraltı sahili, flamingoların evi haline geldi. Havanın soğumasıyla Gediz Deltası'na göre daha az rüzgar alan ve daha güvenli bu bölgeye gelen flamingoların sayısı arttı. Tüyleri beyaz ve pembe, kanat uçları siyah olan, 1- 2 metre uzunluğundaki flamingolar yüzerken de gökyüzünde süzülürken de güzel görüntüler oluşturuyor. Pek çok su kuşundan farklı olarak tuzlu sularda yaşayan flamingoların pembe zarafeti, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Bölgeyi evleri olarak benimsediği sanılan flamingoları yaşam alanlarında rahatsız etmeyen İzmirliler de onları benimsedi.

FOTOĞRAFLI

Flamingolar İzmir'i sevdiFlamingolar İzmir'i sevdiFlamingolar İzmir'i sevdiFlamingolar İzmir'i sevdi

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