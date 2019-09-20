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Flamingolar kışı geçirmek için Altınova'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

YALOVA'da koruma altına alınan Hersek Lagünü'ne, kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingolar geldi.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA'da koruma altına alınan Hersek Lagünü'ne, kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingolar geldi. Flamingoların sayısı 500'ü aşarken, lagündeki kuş türünün sayısı 220'yi buldu.

Yalova’nın Altınova ilçesinde, 2014 yılında koruma altına alınan sulak alan Hersek Lagünü'ne, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı geçirmek için göçmen kuş türü olan flamingolar geldi. Yaz aylarını başka bölgelerde geçiren ve üredikten sonra Altınova'ya dönen flamingoların sayısında, bu yıl artış olduğu gözlendi. Sayıları 500'ü aşan flamingolar nedeniyle lagün, turuncu ve beyaz büründü.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, koruma altına alınan bu alandaki diğer kuş türleri ve flamingoların tür ile sayılarının artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Bu yıl flamingoların erken geldiğini belirten Başkan Metin Oral, şöyle konuştu:

"Burada çoğalacaklar. Şu anda buradaki flamingo sayısı 500'ü buldu. Bu yıl sayıları artacak ve bölgemiz açısından rekor kıracak diye bekliyoruz. Hersek Lagünü’ndeki kuş sayısı da her geçen gün artıyor. Son olarak buranın 220 kuş türüne ev sahipliği yaptığını tespit ettik. Bu da bizim için son derece önemli bir gelişme. Her geçen gün kuş türlerinin artması, bölgemizin ve Hersek Lagünü’nün iyi korunduğunu da gösteriyor. Biz bu alana kuş oteli diyoruz. Kuşların büyük bölümü burada yavrulama yapmıyorlar ancak gelip, dinlenip, yiyip, içip gidiyorlar. En son 2 kuş türü daha tespit edildi. Bunlar 'hasar sumrusu' ve 'küçük martı' diye geçiyor. Bu da bizim açımızdan önemli bir gelişme. 2004 yılına kadar burası avcılık yapılan bir alandı. O yıldan sonra korumaya alındı ve bir süre sonra da doğal sit alanı ilan edildi. 2014 yılında burası korumaya alındığında 104 olan tür sayısı bugün 220'lere kadar çıktı. Flamingolar da bu türlerden birisi. Onları da Haziran ayına kadar burada ağırlamaya devam edeceğiz. Bölgeye kurulan 2 gözlem kulesi ile de öğrencilerimize ve bu alanı ziyaret edenlere kuş türlerini izleme imkanı da veriyoruz. Buradaki kuş türleri hakkında da bilgilendiriyoruz."

'TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ AÇISINDAN MARMARA BÖLGESİ'NİN EN CANLI ALANI'

Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül de Hersek Lagünü'nün yüz ölçümü olarak ufak olduğunu fakat barındırdığı kuş türü ve sayısı açısından Marmara Bölgesi'nin en büyüğü olduğunu kaydetti. Flamingoların sonbahar başında bölgeye gelip 7-8 ay lagünde kaldığını söyleyen Bülbül, "Haziran ayı gibi de tekrar buradan ayrılıyorlar. Son sayımda 543 flamingo olduğunu belirledik. 1- 2 aya kadar en yüksek rakama ulaşacağız. Geçen yıl konaklayan flamingo sayısı 1500'dü. Gediz Deltası ve Tuz Gölü civarlarında üreyip beslenmek ve kışı geçirmek adına bu alana geliyorlar. Toplamda lagünde konaklayan ve üreyen 220 tür var. Ancak kış aylarında bazı türler diğer bölgelere göç ettiğinden, konakçı kuş türü 110'a kadar düşüyor. Burası 150 hektar civarında bir alan. Burası Türkiye'deki diğer sulak alanlara oranla çok küçük bir alan ancak popülasyon ve tür çeşitliliği olarak Marmara Bölgesi'nin en canlı alanı" diye konuştu.

Flamingoların 2020 Haziran ayına kadar Hersek Lagünü'nde kalmaları ardından üremek için başka bölgelere göç etmeleri bekleniyor.

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