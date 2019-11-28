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Flamingolar, sulak alanda görsel şölen oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 09:49 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, ziyaretçileri yoğun ilgi görüyor.

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, ziyaretçileri yoğun ilgi görüyor.
Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sulak alan üzerinde balıkçıl, pelikan, su tavuğu, karabatak benzeri 118'e yakın kuş türü ile birlikte yemlenen flamingolar, kuş gözlemcileri ve doğaseverler tarafından ilgiyle izlendi. 380 hektarlık alanı kaplayan sulak alan, her yıl yaklaşık 3 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.

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