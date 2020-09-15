Flamingoların veda zamanı başlıyor

Van Gölü havzasının en önemli sulak alanlarından olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü'nde ağustos ayından bu yana konaklayan flamingolar, başta yöre halkı olmak üzere çok sayıda doğasevere görsel şölen sunuyor. Gölde kartpostallık görüntüler oluşturan flamingoların, göç yolculuğu ise Ekim ayından itibaren başlıyor.

Flamingoların yanı sıra, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Adilcevaz ilçesine bağlı Arin Gölü, kuşların şölenine tanıklık etmek isteyen fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor. İran'ın Urumiye Gölü'ne İlkbahar'da Afrika'dan göç eden flamingolar, Van'ın Erçek Gölü ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'ne ise ağustos ayından itibaren gelmeye başlıyor. 2-3 ay gibi bir süre burada konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte ekim ayından itibaren Afrika’ya göç etmeye başlıyor. Gölde konaklayan flamingolar havadan dronla görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

'HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE GÖÇ EDİYORLAR'

Arin Gölü'ne yakın köyde yaşayan Orhan Emen, flamingoların her yıl Ağustos ayında Arin Gölü’ne geldiklerini ve havaların soğumasıyla birlikte sıcak yerlere göç ettiğini belirtti.