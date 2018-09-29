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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji: Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmih ediliyor

Meteoroloji: Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yönünü değiştirerek Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmih ediliyor

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Fırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştuFırtınanın beklendiği Kuşadası'nda turistler plaja koştu
Şafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltıŞafak vakti, göçmen kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı
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