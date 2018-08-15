HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu ‘Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu  ‘Jindar kod adlı Pınar Yıldırım’ dün Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu ‘Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu ‘Jindar kod adlı Pınar Yıldırım’ dün Tunceli’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor
Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 15 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.