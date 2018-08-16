GESTAŞ: Gökçeada 1 adlı gemimiz, Kuzulimanı'na yanaşma manevrası esnasında makina arızası yaşamış, kaptanımız tarafından demir atılarak durdurulmuştur. 64 araç ve içerisinde 170 yolcu ile sefere başlayan gemimizdeki yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır.

